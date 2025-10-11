Ідеальний гарнір, який можна їсти й просто так: картопляний гратен за простим рецептом
Гратен з вершковою начинкою та хрусткою скоринкою можна готувати замість запіканки
Картопляний гратен люблять у багатьох країнах. Він має ніжну вершкову текстуру та апетитну сирну скоринку. Гратен можна подавати на стіл як самостійну страву, або як гарнір до м'яса чи риби.
Готується гратен досить просто. А як це зробити, показав автор кулінарного YouTube-каналу "Пан фартух".
Інгредієнти:
- Картопля – 1 кг
- Бекон – 200 г
- Цибуля – 1 шт.
- Пармезан – 50 г
- Твердий сир – 70 г
- Вершки – 200 мл
- Молоко – 100 мл
- Вершкове масло – 20 г
- Сіль, перець – на смак
- Мускатний горіх – ½ ч. л.
Як приготувати:
- Дрібно нарізати бекон і цибулю. Підсмажити їх на сковороді до золотавого кольору.
- Картоплю почистити й нарізати тонкими кільцями.
- Сир натерти на дрібній тертці.
- У великій мисці змішати сир, вершки, молоко, засмажку з беконом і цибулею. Додати сіль, перець і мускатний горіх.
- Додати до цієї суміші картоплю й добре перемішати.
- Форму для запікання змастити вершковим маслом і викласти картопляну масу.
- Накрити фольгою та запікати за температури 180 °C близько 1 години.
- За 15 хвилин до кінця приготування зняти фольгу, щоб утворилася рум’яна скоринка.
Гратен виходить ніжним й ароматним — справжня смакота.