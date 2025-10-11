Ідеальний гарнір, який можна їсти й просто так: картопляний гратен за простим рецептом

Гратен з вершковою начинкою та хрусткою скоринкою можна готувати замість запіканки

Картопляний гратен люблять у багатьох країнах. Він має ніжну вершкову текстуру та апетитну сирну скоринку. Гратен можна подавати на стіл як самостійну страву, або як гарнір до м'яса чи риби.

Готується гратен досить просто. А як це зробити, показав автор кулінарного YouTube-каналу "Пан фартух".

Інгредієнти:

Картопля – 1 кг

Бекон – 200 г

Цибуля – 1 шт.

Пармезан – 50 г

Твердий сир – 70 г

Вершки – 200 мл

Молоко – 100 мл

Вершкове масло – 20 г

Сіль, перець – на смак

Мускатний горіх – ½ ч. л.

Як приготувати:

Дрібно нарізати бекон і цибулю. Підсмажити їх на сковороді до золотавого кольору. Картоплю почистити й нарізати тонкими кільцями. Сир натерти на дрібній тертці. У великій мисці змішати сир, вершки, молоко, засмажку з беконом і цибулею. Додати сіль, перець і мускатний горіх. Додати до цієї суміші картоплю й добре перемішати. Форму для запікання змастити вершковим маслом і викласти картопляну масу. Накрити фольгою та запікати за температури 180 °C близько 1 години. За 15 хвилин до кінця приготування зняти фольгу, щоб утворилася рум’яна скоринка.

Гратен виходить ніжним й ароматним — справжня смакота.