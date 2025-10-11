Рус

Ідеальний гарнір, який можна їсти й просто так: картопляний гратен за простим рецептом

Наталя Граковська
Картопляний гратен з беконом
Картопляний гратен з беконом. Фото Скріншот YouTube

Гратен з вершковою начинкою та хрусткою скоринкою можна готувати замість запіканки

Картопляний гратен люблять у багатьох країнах. Він має ніжну вершкову текстуру та апетитну сирну скоринку. Гратен можна подавати на стіл як самостійну страву, або як гарнір до м'яса чи риби.

Готується гратен досить просто. А як це зробити, показав автор кулінарного YouTube-каналу "Пан фартух".

Інгредієнти:

  • Картопля – 1 кг
  • Бекон – 200 г
  • Цибуля – 1 шт.
  • Пармезан – 50 г
  • Твердий сир – 70 г
  • Вершки – 200 мл
  • Молоко – 100 мл
  • Вершкове масло – 20 г
  • Сіль, перець – на смак
  • Мускатний горіх – ½ ч. л.

Як приготувати:

  1. Дрібно нарізати бекон і цибулю. Підсмажити їх на сковороді до золотавого кольору.
  2. Картоплю почистити й нарізати тонкими кільцями.
  3. Сир натерти на дрібній тертці.
  4. У великій мисці змішати сир, вершки, молоко, засмажку з беконом і цибулею. Додати сіль, перець і мускатний горіх.
  5. Додати до цієї суміші картоплю й добре перемішати.
  6. Форму для запікання змастити вершковим маслом і викласти картопляну масу.
  7. Накрити фольгою та запікати за температури 180 °C близько 1 години.
  8. За 15 хвилин до кінця приготування зняти фольгу, щоб утворилася рум’яна скоринка.

Гратен виходить ніжним й ароматним — справжня смакота.

