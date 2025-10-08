Що додати до картоплі на деруни, щоб вона не потемніла: три прості інгредієнти

Секрети приготування ідеальних дерунів

Гарячі, ароматні та соковиті деруни зі сметаною — проста страва, яка прикрасить будь-який стіл. Готуються вони легко, особливо якщо знати кілька секретів. Наприклад, не всі знають, що борошно в картопляне тісто краще не додавати. Але це не єдина хитрість, від якої залежить смак та зовнішній вигляд картопляних оладок.

Одна з найчастіших проблем при приготуванні дерунів — потемніння картоплі. Через це замість апетитної золотистої скоринки на пательні можуть вийти сіруваті оладки. Але цій проблемі легко запобігти.

"Телеграф" розповідає, які прості інгредієнти додати до картоплі, щоб деруни не потемніли. Ці продукти точно знайдуться на кожній кухні.

Кисломолочні продукти

Звичайна ложка сметани або трохи теплого молока творять дива. Вони не лише роблять деруни ніжнішими та смачнішими, а й запобігають потемнінню картоплі.

Цибуля

Обов’язково додайте до картоплі дрібно натерту або подрібнену цибулину. Вона надасть страві насичений смак, зробить скоринку рум’яною та хрумкою, а картопля збереже світлий колір.

Лимонний сік

Якщо додати лимонний сік, картопля теж не потемніє. Не бійтеся, кислота не зіпсує смаку — навпаки, додасть легкої свіжості. А якщо лимонного соку немає, можна просто розвести трохи лимонної кислоти у воді – ефект буде той самий.

