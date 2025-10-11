Укр

Идеальный гарнир, который можно есть и просто так: картофельный гратен по простому рецепту

Наталья Граковская
Картофельный гратен с беконом
Картофельный гратен с беконом. Фото Скриншот YouTube

Гратен со сливочной начинкой и хрустящей корочкой можно готовить вместо запеканки

Картофельный гратен любят во многих странах. Он имеет нежную сливочную текстуру и аппетитную сырную корочку. Гратен можно подавать на стол как самостоятельное блюдо, или как гарнир к мясу или рыбе.

Готовится гратен довольно просто. А как это сделать, показал автор кулинарного YouTube-канала "Пан фартук".

Ингредиенты:

  • Картофель – 1 кг
  • Бекон – 200 г
  • Лук – 1 шт.
  • Пармезан – 50 г
  • Твердый сыр – 70 г
  • Сливки – 200 мл
  • Молоко – 100 мл
  • Сливочное масло – 20 г
  • Соль, перец – по вкусу
  • Мускатный орех – ½ ч. л.

Как приготовить:

  1. Мелко нарезать бекон и лук. Поджарить их на сковороде до золотистого цвета.
  2. Картофель почистить и нарезать тонкими кольцами.
  3. Сыр натереть на мелкой терке.
  4. В большой миске смешать сыр, сливки, молоко, зажарку с беконом и луком. Добавить соль, перец и мускатный орех.
  5. Добавить к этой смеси картофель и хорошо перемешать.
  6. Форму для запекания смазать сливочным маслом и выложить картофельную массу.
  7. Накрыть фольгой и запекать при температуре 180 °C около 1 часа.
  8. За 15 минут до конца приготовления снять фольгу, чтобы образовалась румяная корочка.

Гратен получается нежным и ароматным — настоящее объедение.

