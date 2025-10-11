Идеальный гарнир, который можно есть и просто так: картофельный гратен по простому рецепту
Гратен со сливочной начинкой и хрустящей корочкой можно готовить вместо запеканки
Картофельный гратен любят во многих странах. Он имеет нежную сливочную текстуру и аппетитную сырную корочку. Гратен можно подавать на стол как самостоятельное блюдо, или как гарнир к мясу или рыбе.
Готовится гратен довольно просто. А как это сделать, показал автор кулинарного YouTube-канала "Пан фартук".
Ингредиенты:
- Картофель – 1 кг
- Бекон – 200 г
- Лук – 1 шт.
- Пармезан – 50 г
- Твердый сыр – 70 г
- Сливки – 200 мл
- Молоко – 100 мл
- Сливочное масло – 20 г
- Соль, перец – по вкусу
- Мускатный орех – ½ ч. л.
Как приготовить:
- Мелко нарезать бекон и лук. Поджарить их на сковороде до золотистого цвета.
- Картофель почистить и нарезать тонкими кольцами.
- Сыр натереть на мелкой терке.
- В большой миске смешать сыр, сливки, молоко, зажарку с беконом и луком. Добавить соль, перец и мускатный орех.
- Добавить к этой смеси картофель и хорошо перемешать.
- Форму для запекания смазать сливочным маслом и выложить картофельную массу.
- Накрыть фольгой и запекать при температуре 180 °C около 1 часа.
- За 15 минут до конца приготовления снять фольгу, чтобы образовалась румяная корочка.
Гратен получается нежным и ароматным — настоящее объедение.