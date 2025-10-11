Идеальный гарнир, который можно есть и просто так: картофельный гратен по простому рецепту

Гратен со сливочной начинкой и хрустящей корочкой можно готовить вместо запеканки

Картофельный гратен любят во многих странах. Он имеет нежную сливочную текстуру и аппетитную сырную корочку. Гратен можно подавать на стол как самостоятельное блюдо, или как гарнир к мясу или рыбе.

Готовится гратен довольно просто. А как это сделать, показал автор кулинарного YouTube-канала "Пан фартук".

Ингредиенты:

Картофель – 1 кг

Бекон – 200 г

Лук – 1 шт.

Пармезан – 50 г

Твердый сыр – 70 г

Сливки – 200 мл

Молоко – 100 мл

Сливочное масло – 20 г

Соль, перец – по вкусу

Мускатный орех – ½ ч. л.

Как приготовить:

Мелко нарезать бекон и лук. Поджарить их на сковороде до золотистого цвета. Картофель почистить и нарезать тонкими кольцами. Сыр натереть на мелкой терке. В большой миске смешать сыр, сливки, молоко, зажарку с беконом и луком. Добавить соль, перец и мускатный орех. Добавить к этой смеси картофель и хорошо перемешать. Форму для запекания смазать сливочным маслом и выложить картофельную массу. Накрыть фольгой и запекать при температуре 180 °C около 1 часа. За 15 минут до конца приготовления снять фольгу, чтобы образовалась румяная корочка.

Гратен получается нежным и ароматным — настоящее объедение.