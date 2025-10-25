Заряджає енергією та не шкодить фігурі: як приготувати ідеальний солодкий сніданок (відео)

Смачний та корисний сніданок

Сніданок — це головний прийом їжі, який задає тон усьому дню. Зазвичай на сніданок готують легкі страви, наприклад шакшуку з овочами або тости з яйцями.

Але сьогодні пропонується варіант для тих, хто любить солодке, але прагне залишатися ситим і енергійним: корисні солодкі вафлі. Вони поєднують простоту приготування та користь інгредієнтів, забезпечуючи ситний і живильний старт дня. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "khomytskyi_official".

Як приготувати солодкі вафлі

Інгредієнти:

• банан — 1 шт.;

• мигдальне молоко — 150 мл;

• вівсянка — 50 г;

• шоколадний протеїн — 20 г;

• яйце — 1 шт.;

Спосіб приготування: