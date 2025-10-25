Заряджає енергією та не шкодить фігурі: як приготувати ідеальний солодкий сніданок (відео)
Смачний та корисний сніданок
Сніданок — це головний прийом їжі, який задає тон усьому дню. Зазвичай на сніданок готують легкі страви, наприклад шакшуку з овочами або тости з яйцями.
Але сьогодні пропонується варіант для тих, хто любить солодке, але прагне залишатися ситим і енергійним: корисні солодкі вафлі. Вони поєднують простоту приготування та користь інгредієнтів, забезпечуючи ситний і живильний старт дня. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "khomytskyi_official".
Як приготувати солодкі вафлі
Інгредієнти:
• банан — 1 шт.;
• мигдальне молоко — 150 мл;
• вівсянка — 50 г;
• шоколадний протеїн — 20 г;
• яйце — 1 шт.;
Спосіб приготування:
- Подрібнити банан виделкою до стану пюре.
- Додати яйце, перемішати до однорідності.
- Всипати вівсянку та шоколадний протеїн, додати мигдальне молоко і ретельно перемішати.
- Розігріти вафельницю і злегка змастити олією.
- Вилити тісто у вафельницю та готувати 4–5 хвилин до золотистого кольору.
- Вийняти готові вафлі і подавати гарячими.