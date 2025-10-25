Рус

Заряджає енергією та не шкодить фігурі: як приготувати ідеальний солодкий сніданок (відео)

Марія Швець
Солодкі вафлі
Солодкі вафлі. Фото instagram.com

Смачний та корисний сніданок

Сніданок — це головний прийом їжі, який задає тон усьому дню. Зазвичай на сніданок готують легкі страви, наприклад шакшуку з овочами або тости з яйцями.

Але сьогодні пропонується варіант для тих, хто любить солодке, але прагне залишатися ситим і енергійним: корисні солодкі вафлі. Вони поєднують простоту приготування та користь інгредієнтів, забезпечуючи ситний і живильний старт дня. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "khomytskyi_official".

Як приготувати солодкі вафлі

Інгредієнти:

• банан — 1 шт.;

• мигдальне молоко — 150 мл;

• вівсянка — 50 г;

• шоколадний протеїн — 20 г;

• яйце — 1 шт.;

Спосіб приготування:

  1. Подрібнити банан виделкою до стану пюре.
  2. Додати яйце, перемішати до однорідності.
  3. Всипати вівсянку та шоколадний протеїн, додати мигдальне молоко і ретельно перемішати.
  4. Розігріти вафельницю і злегка змастити олією.
  5. Вилити тісто у вафельницю та готувати 4–5 хвилин до золотистого кольору.
  6. Вийняти готові вафлі і подавати гарячими.
