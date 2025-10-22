Рус

Сніданок, що заряджає: як приготувати шакшуку з помідорами та перцем (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Шакшука з овочами
Шакшука з овочами. Фото instagram.com

Повноцінна страва з багатим смаком

Варіантів сніданків існує безліч, зокрема сирні вафлі або класичний омлет. Але сьогодні ми пропонуємо приготувати легкий і смачний варіант — шакшуку, яєшню з овочами, яка підкорює своїм ароматом та яскравими кольорами.

Ця страва ідеально підходить для ранкового підйому та заряджає енергією на весь день. Готується вона швидко, а результат виглядає апетитно та святково. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "yuliia.senych".

Як приготувати шакшуку з овочами

Інгредієнти:

  • яйця — 3 шт.;
  • перець болгарський — 1 шт.;
  • помідори середні — 2-4 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • оливкова олія — 2-3 ст. л.;
  • часник — 2-3 зубчики;
  • паприка — 0,5 ч. л.;
  • сіль — за смаком;
  • перець — за смаком;
  • зелень (петрушка або кріп) — за смаком;

Спосіб приготування:

  1. Подрібнити цибулю та обсмажити її на оливковій олії.
  2. Додати подрібнений болгарський перець та натертий часник.
  3. Обсмажувати овочі 7-10 хвилин та додати спеції.
  4. Натерти помідори, видалити шкірку і влити томатний сік до овочів на сковорідку.
  5. Вбити яйця, накрити кришкою та готувати 5-7 хвилин до готовності білка.
  6. За бажанням посипати свіжою зеленню перед подачею.
Теги:
#Овочі #Готуємо вдома #Шакшука