Сніданок, що заряджає: як приготувати шакшуку з помідорами та перцем (відео)
Повноцінна страва з багатим смаком
Варіантів сніданків існує безліч, зокрема сирні вафлі або класичний омлет. Але сьогодні ми пропонуємо приготувати легкий і смачний варіант — шакшуку, яєшню з овочами, яка підкорює своїм ароматом та яскравими кольорами.
Ця страва ідеально підходить для ранкового підйому та заряджає енергією на весь день. Готується вона швидко, а результат виглядає апетитно та святково. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "yuliia.senych".
Як приготувати шакшуку з овочами
Інгредієнти:
- яйця — 3 шт.;
- перець болгарський — 1 шт.;
- помідори середні — 2-4 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- оливкова олія — 2-3 ст. л.;
- часник — 2-3 зубчики;
- паприка — 0,5 ч. л.;
- сіль — за смаком;
- перець — за смаком;
- зелень (петрушка або кріп) — за смаком;
Спосіб приготування:
- Подрібнити цибулю та обсмажити її на оливковій олії.
- Додати подрібнений болгарський перець та натертий часник.
- Обсмажувати овочі 7-10 хвилин та додати спеції.
- Натерти помідори, видалити шкірку і влити томатний сік до овочів на сковорідку.
- Вбити яйця, накрити кришкою та готувати 5-7 хвилин до готовності білка.
- За бажанням посипати свіжою зеленню перед подачею.