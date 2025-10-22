Сніданок, що заряджає: як приготувати шакшуку з помідорами та перцем (відео)

Повноцінна страва з багатим смаком

Варіантів сніданків існує безліч, зокрема сирні вафлі або класичний омлет. Але сьогодні ми пропонуємо приготувати легкий і смачний варіант — шакшуку, яєшню з овочами, яка підкорює своїм ароматом та яскравими кольорами.

Ця страва ідеально підходить для ранкового підйому та заряджає енергією на весь день. Готується вона швидко, а результат виглядає апетитно та святково. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "yuliia.senych".

Як приготувати шакшуку з овочами

Інгредієнти:

яйця — 3 шт.;

перець болгарський — 1 шт.;

помідори середні — 2-4 шт.;

цибуля — 1 шт.;

оливкова олія — 2-3 ст. л.;

часник — 2-3 зубчики;

паприка — 0,5 ч. л.;

сіль — за смаком;

перець — за смаком;

зелень (петрушка або кріп) — за смаком;

Спосіб приготування: