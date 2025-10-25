Заряжает энергией и не вредит фигуре: как приготовить идеальный сладкий завтрак (видео)
-
-
Вкусный и полезный завтрак
Завтрак – это главный прием пищи, задающий тон всему дню. Обычно на завтрак готовят легкие блюда, например шакшуку с овощами или тосты с яйцами.
Но сегодня предлагается вариант для тех, кто любит сладкое, но старается оставаться сытым и энергичным: полезны сладкие вафли. Они сочетают простоту приготовления и пользу ингредиентов, обеспечивая сытный и питательный старт дня. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "khomytskyi_official".
Как приготовить сладкие вафли
Ингредиенты:
• банан – 1 шт.;
• миндальное молоко – 150 мл;
• овсянка – 50 г;
• шоколадный протеин – 20 г;
• яйцо – 1 шт.;
Способ приготовления:
- Измельчить банан вилкой в состояние пюре.
- Добавить яйцо, перемешать до однородности.
- Всыпать овсянку и шоколадный протеин, добавить миндальное молоко и тщательно перемешать.
- Разогреть вафельницу и слегка смазать растительным маслом.
- Вылить тесто в вафельницу и готовить 4–5 минут до золотистого цвета.
- Вынуть готовые вафли и подавать горячими.