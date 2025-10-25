Укр

Заряжает энергией и не вредит фигуре: как приготовить идеальный сладкий завтрак (видео)

Мария Швец
Сладкие вафли
Сладкие вафли.

Вкусный и полезный завтрак

Завтрак – это главный прием пищи, задающий тон всему дню. Обычно на завтрак готовят легкие блюда, например шакшуку с овощами или тосты с яйцами.

Но сегодня предлагается вариант для тех, кто любит сладкое, но старается оставаться сытым и энергичным: полезны сладкие вафли. Они сочетают простоту приготовления и пользу ингредиентов, обеспечивая сытный и питательный старт дня. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "khomytskyi_official".

Как приготовить сладкие вафли

Ингредиенты:

• банан – 1 шт.;

• миндальное молоко – 150 мл;

• овсянка – 50 г;

• шоколадный протеин – 20 г;

• яйцо – 1 шт.;

Способ приготовления:

  1. Измельчить банан вилкой в состояние пюре.
  2. Добавить яйцо, перемешать до однородности.
  3. Всыпать овсянку и шоколадный протеин, добавить миндальное молоко и тщательно перемешать.
  4. Разогреть вафельницу и слегка смазать растительным маслом.
  5. Вылить тесто в вафельницу и готовить 4–5 минут до золотистого цвета.
  6. Вынуть готовые вафли и подавать горячими.
