Ніжний, ароматний і яскравий: простий рецепт гарбузового десерту з апельсином
Гарбузовий десерт готується за лічені хвилини та має святковий вигляд
З гарбуза можна приготувати не лише супи чи каші. Цей універсальний овоч чудово підходить і для десертів. Гарбуз надає стравам ніжної текстури, солодкості та яскравого кольору.
Господиня Любов Аношкіна поділилася у Facebook рецептом легкого гарбузового десерту з апельсиновими нотками. Готується він дуже швидко і просто. Такий десерт можна подавати й на святковий стіл.
Інгредієнти
- Гарбуз — 350 г
- Желатин — 10 г
- Вода — 30-40 мл
- Молоко — 100 мл
- Сік і цедра половини апельсина
Як приготувати десерт з гарбуза
- Очищений гарбуз нарізати кубиками, залити водою і поставити варитися до м'якості.
- Желатин залити водою і залишити набухати.
- З відвареного гарбуза злити воду і перебити його блендером до стану пюре.
- У гарбуз додати набухлий желатин, гаряче кип'ячене молоко і за бажання цукор до смаку.
- Додати сік і цедру половини апельсина, перемішати.
- Розлити масу по креманках і залишити остигати. Коли десерт застигне, прикрасити шоколадною крихтою, ягодами чи какао.