Ніжний, ароматний і яскравий: простий рецепт гарбузового десерту з апельсином

Гарбузовий десерт готується за лічені хвилини та має святковий вигляд

З гарбуза можна приготувати не лише супи чи каші. Цей універсальний овоч чудово підходить і для десертів. Гарбуз надає стравам ніжної текстури, солодкості та яскравого кольору.

Господиня Любов Аношкіна поділилася у Facebook рецептом легкого гарбузового десерту з апельсиновими нотками. Готується він дуже швидко і просто. Такий десерт можна подавати й на святковий стіл.

Інгредієнти

Гарбуз — 350 г

Желатин — 10 г

Вода — 30-40 мл

Молоко — 100 мл

Сік і цедра половини апельсина

Як приготувати десерт з гарбуза