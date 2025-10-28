Рус

Ніжний, ароматний і яскравий: простий рецепт гарбузового десерту з апельсином

Наталя Граковська
Гарбузовий десерт готується за лічені хвилини та має святковий вигляд

З гарбуза можна приготувати не лише супи чи каші. Цей універсальний овоч чудово підходить і для десертів. Гарбуз надає стравам ніжної текстури, солодкості та яскравого кольору.

Господиня Любов Аношкіна поділилася у Facebook рецептом легкого гарбузового десерту з апельсиновими нотками. Готується він дуже швидко і просто. Такий десерт можна подавати й на святковий стіл.

Інгредієнти

  • Гарбуз — 350 г
  • Желатин — 10 г
  • Вода — 30-40 мл
  • Молоко — 100 мл
  • Сік і цедра половини апельсина

Як приготувати десерт з гарбуза

  1. Очищений гарбуз нарізати кубиками, залити водою і поставити варитися до м'якості.
  2. Желатин залити водою і залишити набухати.
  3. З відвареного гарбуза злити воду і перебити його блендером до стану пюре.
  4. У гарбуз додати набухлий желатин, гаряче кип'ячене молоко і за бажання цукор до смаку.
  5. Додати сік і цедру половини апельсина, перемішати.
  6. Розлити масу по креманках і залишити остигати. Коли десерт застигне, прикрасити шоколадною крихтою, ягодами чи какао.
