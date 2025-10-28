Нежный, ароматный и яркий: простой рецепт тыквенного десерта с апельсином
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Тыквенный десерт готовится за считанные минуты и выглядит празднично
Из тыквы можно приготовить не только супы или каши. Этот универсальный овощ отлично подходит и для десертов. Тыква придает блюдам нежную текстуру, сладость и яркий цвет.
Хозяйка Любовь Аношкина поделилась в Facebook рецептом легкого тыквенного десерта с апельсиновыми нотками. Готовится он очень быстро и просто. Такой десерт можно подавать и на праздничный стол.
Ингредиенты
- Тыква — 350 г
- Желатин – 10 г
- Вода — 30-40 мл
- Молоко – 100 мл
- Сок и цедра половины апельсина
Как приготовить десерт из тыквы
- Очищенную тыкву нарезать кубиками, залить водой и поставить вариться до мягкости.
- Желатин залить водой и оставить набухать.
- С отваренной тыквы слить воду и перебить ее блендером до состояния пюре.
- В тыкву добавить набухший желатин, горячее кипяченое молоко и при желании сахар по вкусу.
- Добавить сок и цедру половины апельсина, перемешать.
- Разлить массу по креманкам и оставить остывать. Когда десерт застынет, украсить шоколадной крошкой, ягодами или какао.