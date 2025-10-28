Укр

Нежный, ароматный и яркий: простой рецепт тыквенного десерта с апельсином

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Легкий тыквенный десерт
Легкий тыквенный десерт. Фото Скриншот из YouTube

Тыквенный десерт готовится за считанные минуты и выглядит празднично

Из тыквы можно приготовить не только супы или каши. Этот универсальный овощ отлично подходит и для десертов. Тыква придает блюдам нежную текстуру, сладость и яркий цвет.

Хозяйка Любовь Аношкина поделилась в Facebook рецептом легкого тыквенного десерта с апельсиновыми нотками. Готовится он очень быстро и просто. Такой десерт можно подавать и на праздничный стол.

Ингредиенты

  • Тыква — 350 г
  • Желатин – 10 г
  • Вода — 30-40 мл
  • Молоко – 100 мл
  • Сок и цедра половины апельсина

Как приготовить десерт из тыквы

  1. Очищенную тыкву нарезать кубиками, залить водой и поставить вариться до мягкости.
  2. Желатин залить водой и оставить набухать.
  3. С отваренной тыквы слить воду и перебить ее блендером до состояния пюре.
  4. В тыкву добавить набухший желатин, горячее кипяченое молоко и при желании сахар по вкусу.
  5. Добавить сок и цедру половины апельсина, перемешать.
  6. Разлить массу по креманкам и оставить остывать. Когда десерт застынет, украсить шоколадной крошкой, ягодами или какао.
