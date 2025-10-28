Нежный, ароматный и яркий: простой рецепт тыквенного десерта с апельсином

Тыквенный десерт готовится за считанные минуты и выглядит празднично

Из тыквы можно приготовить не только супы или каши. Этот универсальный овощ отлично подходит и для десертов. Тыква придает блюдам нежную текстуру, сладость и яркий цвет.

Хозяйка Любовь Аношкина поделилась в Facebook рецептом легкого тыквенного десерта с апельсиновыми нотками. Готовится он очень быстро и просто. Такой десерт можно подавать и на праздничный стол.

Ингредиенты

Тыква — 350 г

Желатин – 10 г

Вода — 30-40 мл

Молоко – 100 мл

Сок и цедра половины апельсина

Как приготовить десерт из тыквы