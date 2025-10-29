Смачна намазка з моркви: готується за 5 хвилин
Ця страва ідеально підходить для сніданку та перекусів
Намазки — це не лише смачно, а й дуже зручно. Вони виручають, коли потрібно швидко приготувати перекус, подати щось до свіжого хліба на перекус. Одна з таких — морквяна намазка. Готується вона з доступних продуктів, виходить дуже смачна та апетитна. Вона чудово підходить і для сніданку, і для легкого перекусу протягом дня. А за бажання її можна подати і на святковий стіл.
Фудблогерка Юлія Сенич на своїй сторінці в Instagram наочно показала, як готувати намазку з моркви.
Інгредієнти
- свіжа морква 250 г
- варені яйця 2 шт.
- твердий сир або плавлений сир 70 г
- часник 2-3 зубчики
- сметана або вершковий сир чи майонез 3 ст. л
- сіль, чорний перець мелений
Етапи приготування
- Свіжу моркву натираємо на дрібній терці.
- До моркви натираємо відварені яйця, твердий сир і часник.
- Заправляємо сметаною або вершковим сиром і солимо та перчимо на смак. Добре перемішуємо.