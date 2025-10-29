Рус

Смачна намазка з моркви: готується за 5 хвилин

Наталя Граковська

Намазка з моркви смачна та корисна
Ця страва ідеально підходить для сніданку та перекусів

Намазки — це не лише смачно, а й дуже зручно. Вони виручають, коли потрібно швидко приготувати перекус, подати щось до свіжого хліба на перекус. Одна з таких — морквяна намазка. Готується вона з доступних продуктів, виходить дуже смачна та апетитна. Вона чудово підходить і для сніданку, і для легкого перекусу протягом дня. А за бажання її можна подати і на святковий стіл.

Фудблогерка Юлія Сенич на своїй сторінці в Instagram наочно показала, як готувати намазку з моркви.

Інгредієнти

  • свіжа морква 250 г
  • варені яйця 2 шт.
  • твердий сир або плавлений сир 70 г
  • часник 2-3 зубчики
  • сметана або вершковий сир чи майонез 3 ст. л
  • сіль, чорний перець мелений

Етапи приготування

  1. Свіжу моркву натираємо на дрібній терці.
  2. До моркви натираємо відварені яйця, твердий сир і часник.
  3. Заправляємо сметаною або вершковим сиром і солимо та перчимо на смак. Добре перемішуємо.
