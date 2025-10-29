Вкусная намазка из моркови: готовится за 5 минут
-
-
Это блюдо идеально подходит для завтрака и перекусов
Намазки — это не только вкусно, но и очень удобно. Они выручают, когда нужно быстро приготовить перекус, подать что-то к свежему хлебу на перекус. Одна из таких — морковная намазка. Готовится она из доступных продуктов, получается очень вкусная и аппетитная. Она отлично подходит и для завтрака, и для легкого перекуса в течение дня. А при желании ее можно подать и на праздничный стол.
Фудблогерка Юлия Сенич на своей странице в Instagram наглядно показала, как готовить морковную намазку.
Ингредиенты
- свежая морковь 250 г
- вареные яйца 2 шт.
- твердый сыр или плавленый сыр 70 г
- чеснок 2-3 зубчика
- сметана, крем-сыр или майонез 3 ст. л
- соль, черный перец молотый
Этапы приготовления
- Свежую морковь натираем на мелкой терке.
- К моркови натираем отварные яйца, сыр и чеснок.
- Заправляем сметаной или сливочным сыром, солим и перчим по вкусу. Хорошо перемешиваем.