Укр

Вкусная намазка из моркови: готовится за 5 минут

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Намазка из моркови не только вкусная, но и полезная
Намазка из моркови не только вкусная, но и полезная. Фото Скриншот YouTube

Это блюдо идеально подходит для завтрака и перекусов

Намазки — это не только вкусно, но и очень удобно. Они выручают, когда нужно быстро приготовить перекус, подать что-то к свежему хлебу на перекус. Одна из таких — морковная намазка. Готовится она из доступных продуктов, получается очень вкусная и аппетитная. Она отлично подходит и для завтрака, и для легкого перекуса в течение дня. А при желании ее можно подать и на праздничный стол.

Фудблогерка Юлия Сенич на своей странице в Instagram наглядно показала, как готовить морковную намазку.

Ингредиенты

  • свежая морковь 250 г
  • вареные яйца 2 шт.
  • твердый сыр или плавленый сыр 70 г
  • чеснок 2-3 зубчика
  • сметана, крем-сыр или майонез 3 ст. л
  • соль, черный перец молотый

Этапы приготовления

  1. Свежую морковь натираем на мелкой терке.
  2. К моркови натираем отварные яйца, сыр и чеснок.
  3. Заправляем сметаной или сливочным сыром, солим и перчим по вкусу. Хорошо перемешиваем.
Теги:
#Рецепты #Морковь #Закуска #намазка