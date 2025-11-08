Рус

Королівська страва на щодень: рецепт рагу з гарбузом

Наталя Граковська
Рагу з м’ясом та гарбузом - чудова страва, щоб урізноманітнити меню
Рагу з м’ясом та гарбузом - чудова страва, щоб урізноманітнити меню. Фото telegraf.com.ua

З простих та доступних продуктів виходить дуже смачна страва

Рагу з гарбузом та м’ясом — ситна, смачна і дуже ароматна страва. Її можна готувати хоч щодня на обід і вечерю. Гарбуз надає рагу ніжної солодкості, а куряче філе робить страву поживною.

Цей покроковий рецепт від кулінарної блогерки irina_kozachuk_ допоможе швидко приготувати корисне та смачне рагу з простих інгредієнтів.

Як приготувати рагу з гарбузом та м’ясом

Інгредієнти

  • 400 г курячого філе
  • 700 г картоплі
  • 350 г гарбуза
  • 300 г печериць
  • 1 цибулина
  • 200 г вершків
  • сіль
  • перець
  • приправа "10 овочів"

Етапи приготування

  1. Філе нарізати невеликими шматочками. Картоплю та гарбуз нарізати шматочками приблизно 3-4 см. Цибулю нарізати дрібно. Печериці, якщо маленькі, можна додавати цілими, а більші гриби краще нарізати.
  2. Філе обсмажити на олії в розігрітій каструлі з товстим дном до золотистої скоринки.
  3. Додати цибулю, обсмажити хвилини дві.
  4. Потім додати по черзі картоплю, гарбуз, печериці та смажити по кілька хвилин. Картоплю смажити трішки довше, ніж гарбуз і печериці.
  5. Усе посолити, поперчити та додати приправу "10 овочів". Залити вершками й тушкувати під кришкою до готовності (близько 30 хвилин).
  6. Перед подачею посипати петрушкою.
