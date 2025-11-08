Королівська страва на щодень: рецепт рагу з гарбузом

З простих та доступних продуктів виходить дуже смачна страва

Рагу з гарбузом та м’ясом — ситна, смачна і дуже ароматна страва. Її можна готувати хоч щодня на обід і вечерю. Гарбуз надає рагу ніжної солодкості, а куряче філе робить страву поживною.

Цей покроковий рецепт від кулінарної блогерки irina_kozachuk_ допоможе швидко приготувати корисне та смачне рагу з простих інгредієнтів.

Як приготувати рагу з гарбузом та м’ясом

Інгредієнти

400 г курячого філе

700 г картоплі

350 г гарбуза

300 г печериць

1 цибулина

200 г вершків

сіль

перець

приправа "10 овочів"

Етапи приготування