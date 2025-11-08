Королівська страва на щодень: рецепт рагу з гарбузом
З простих та доступних продуктів виходить дуже смачна страва
Рагу з гарбузом та м’ясом — ситна, смачна і дуже ароматна страва. Її можна готувати хоч щодня на обід і вечерю. Гарбуз надає рагу ніжної солодкості, а куряче філе робить страву поживною.
Цей покроковий рецепт від кулінарної блогерки irina_kozachuk_ допоможе швидко приготувати корисне та смачне рагу з простих інгредієнтів.
Як приготувати рагу з гарбузом та м’ясом
Інгредієнти
- 400 г курячого філе
- 700 г картоплі
- 350 г гарбуза
- 300 г печериць
- 1 цибулина
- 200 г вершків
- сіль
- перець
- приправа "10 овочів"
Етапи приготування
- Філе нарізати невеликими шматочками. Картоплю та гарбуз нарізати шматочками приблизно 3-4 см. Цибулю нарізати дрібно. Печериці, якщо маленькі, можна додавати цілими, а більші гриби краще нарізати.
- Філе обсмажити на олії в розігрітій каструлі з товстим дном до золотистої скоринки.
- Додати цибулю, обсмажити хвилини дві.
- Потім додати по черзі картоплю, гарбуз, печериці та смажити по кілька хвилин. Картоплю смажити трішки довше, ніж гарбуз і печериці.
- Усе посолити, поперчити та додати приправу "10 овочів". Залити вершками й тушкувати під кришкою до готовності (близько 30 хвилин).
- Перед подачею посипати петрушкою.