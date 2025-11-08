Королевское блюдо на каждый день: рецепт рагу с тыквой

Из простых и доступных продуктов получается вкусное блюдо

Рагу с тыквой и мясом — сытное, вкусное и очень ароматное блюдо. Его можно готовить хоть каждый день на обед и ужин. Тыква придает рагу нежную сладость, а куриное филе делает блюдо питательным.

Этот пошаговый рецепт от кулинарной блогерши irina_kozachuk_ поможет быстро приготовить полезное и вкусное рагу из простых ингредиентов.

Как приготовить рагу с тыквой и мясом

Ингредиенты

400 г куриного филе

700 г картофеля

350 г тыквы

300 г шампиньонов

1 луковица

200 г сливок

соль

перец

приправа "10 овощей"

Этапы приготовления