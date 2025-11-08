Королевское блюдо на каждый день: рецепт рагу с тыквой
Из простых и доступных продуктов получается вкусное блюдо
Рагу с тыквой и мясом — сытное, вкусное и очень ароматное блюдо. Его можно готовить хоть каждый день на обед и ужин. Тыква придает рагу нежную сладость, а куриное филе делает блюдо питательным.
Этот пошаговый рецепт от кулинарной блогерши irina_kozachuk_ поможет быстро приготовить полезное и вкусное рагу из простых ингредиентов.
Как приготовить рагу с тыквой и мясом
Ингредиенты
- 400 г куриного филе
- 700 г картофеля
- 350 г тыквы
- 300 г шампиньонов
- 1 луковица
- 200 г сливок
- соль
- перец
- приправа "10 овощей"
Этапы приготовления
- Филе нарезать небольшими кусочками. Картофель и тыкву нарезать кусочками примерно 3-4 см. Лук нарезать мелко. Шампиньоны, если маленькие, можно добавлять целыми, а большие грибы лучше нарезать.
- Филе обжарить на растительном масле в разогретой кастрюле с толстым дном до золотистой корочки.
- Добавить лук, обжарить минуты две.
- Затем добавить поочередно картошку, тыкву, шампиньоны и жарить по несколько минут. Картошку жарить немного дольше, чем тыкву и шампиньоны.
- Все посолить, поперчить и добавить приправу "10 овощей". Залить сливками и тушить под крышкой до готовности (около 30 минут).
- Перед подачей посыпать петрушкой.