Королевское блюдо на каждый день: рецепт рагу с тыквой

Рагу с мясом и тыквой – прекрасное блюдо, чтобы разнообразить меню. Фото telegraf.com.ua

Из простых и доступных продуктов получается вкусное блюдо

Рагу с тыквой и мясом — сытное, вкусное и очень ароматное блюдо. Его можно готовить хоть каждый день на обед и ужин. Тыква придает рагу нежную сладость, а куриное филе делает блюдо питательным.

Этот пошаговый рецепт от кулинарной блогерши irina_kozachuk_ поможет быстро приготовить полезное и вкусное рагу из простых ингредиентов.

Как приготовить рагу с тыквой и мясом

Ингредиенты

  • 400 г куриного филе
  • 700 г картофеля
  • 350 г тыквы
  • 300 г шампиньонов
  • 1 луковица
  • 200 г сливок
  • соль
  • перец
  • приправа "10 овощей"

Этапы приготовления

  1. Филе нарезать небольшими кусочками. Картофель и тыкву нарезать кусочками примерно 3-4 см. Лук нарезать мелко. Шампиньоны, если маленькие, можно добавлять целыми, а большие грибы лучше нарезать.
  2. Филе обжарить на растительном масле в разогретой кастрюле с толстым дном до золотистой корочки.
  3. Добавить лук, обжарить минуты две.
  4. Затем добавить поочередно картошку, тыкву, шампиньоны и жарить по несколько минут. Картошку жарить немного дольше, чем тыкву и шампиньоны.
  5. Все посолить, поперчить и добавить приправу "10 овощей". Залить сливками и тушить под крышкой до готовности (около 30 минут).
  6. Перед подачей посыпать петрушкой.
