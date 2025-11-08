Рогалики с корицей и орехами: вкуснее круассанов

Рецепт мягких рогаликов без дрожжей с ароматной начинкой из корицы и орехов

Аромат свежеиспеченных рогаликов с корицей и орехами напоминает о домашнем уюте. Готовятся они без дрожжей – на сливочном масле и сметане, поэтому получаются особенно мягкие и воздушные.

Такие рогалики одинаково вкусные и теплыми, и охлажденными и станут хорошим дополнением к чашке чая, кофе или стакану молока. Пошаговым рецептом поделилась кулинарная блогерша cooklenka.

Ингредиенты

Для теста:

мука — 400 г

сливочное масло — 150 г

растительное масло — 50 мл

сметана или густой йогурт — 100 г

сахарная пудра — 30 г

желток – 1 шт.

разрыхлитель — 10 г

ванильный сахар — 5 г

соль — щепотка

Для начинки:

грецкие орехи (измельченные) — 150 г

сахар — 80 г

корица – 2 ч. л.

Этапы приготовления