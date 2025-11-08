Рогалики с корицей и орехами: вкуснее круассанов
Рецепт мягких рогаликов без дрожжей с ароматной начинкой из корицы и орехов
Аромат свежеиспеченных рогаликов с корицей и орехами напоминает о домашнем уюте. Готовятся они без дрожжей – на сливочном масле и сметане, поэтому получаются особенно мягкие и воздушные.
Такие рогалики одинаково вкусные и теплыми, и охлажденными и станут хорошим дополнением к чашке чая, кофе или стакану молока. Пошаговым рецептом поделилась кулинарная блогерша cooklenka.
Ингредиенты
Для теста:
- мука — 400 г
- сливочное масло — 150 г
- растительное масло — 50 мл
- сметана или густой йогурт — 100 г
- сахарная пудра — 30 г
- желток – 1 шт.
- разрыхлитель — 10 г
- ванильный сахар — 5 г
- соль — щепотка
Для начинки:
- грецкие орехи (измельченные) — 150 г
- сахар — 80 г
- корица – 2 ч. л.
Этапы приготовления
- Ингредиенты для начинки смешиваем и отставляем.
- Соединяем мягкое сливочное масло, масло, сметану, сахарную пудру, желток, ванильный сахар и соль. Перемешиваем до однородности. Добавляем разрыхлитель и постепенно подсыпаем муку.
- Замешиваем мягкое, эластичное тесто и оставляем отдохнуть на 15-20 минут. Разделяем тесто на 2 части.
- На рабочую поверхность насыпаем половину начинки, выкладываем один слой теста, слегка прижимаем и раскатываем круг.
- Разрезаем круг на 16 треугольников и каждый сворачиваем в рогалик. Повторяем то же самое со второй частью теста.
- Выкладываем рогалики на противень, застеленный пергаментной бумагой и выпекаем при температуре 180 градусов 20-25 минут до легкого румянца.