Рогалики с корицей и орехами: вкуснее круассанов

Наталья Граковская
Мягкие и ароматные рогалики
Рецепт мягких рогаликов без дрожжей с ароматной начинкой из корицы и орехов

Аромат свежеиспеченных рогаликов с корицей и орехами напоминает о домашнем уюте. Готовятся они без дрожжей – на сливочном масле и сметане, поэтому получаются особенно мягкие и воздушные.

Такие рогалики одинаково вкусные и теплыми, и охлажденными и станут хорошим дополнением к чашке чая, кофе или стакану молока. Пошаговым рецептом поделилась кулинарная блогерша cooklenka.

Ингредиенты

Для теста:

  • мука — 400 г
  • сливочное масло — 150 г
  • растительное масло — 50 мл
  • сметана или густой йогурт — 100 г
  • сахарная пудра — 30 г
  • желток – 1 шт.
  • разрыхлитель — 10 г
  • ванильный сахар — 5 г
  • соль — щепотка

Для начинки:

  • грецкие орехи (измельченные) — 150 г
  • сахар — 80 г
  • корица – 2 ч. л.

Этапы приготовления

  1. Ингредиенты для начинки смешиваем и отставляем.
  2. Соединяем мягкое сливочное масло, масло, сметану, сахарную пудру, желток, ванильный сахар и соль. Перемешиваем до однородности. Добавляем разрыхлитель и постепенно подсыпаем муку.
  3. Замешиваем мягкое, эластичное тесто и оставляем отдохнуть на 15-20 минут. Разделяем тесто на 2 части.
  4. На рабочую поверхность насыпаем половину начинки, выкладываем один слой теста, слегка прижимаем и раскатываем круг.
  5. Разрезаем круг на 16 треугольников и каждый сворачиваем в рогалик. Повторяем то же самое со второй частью теста.
  6. Выкладываем рогалики на противень, застеленный пергаментной бумагой и выпекаем при температуре 180 градусов 20-25 минут до легкого румянца.
