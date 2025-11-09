Рус

Лінивий пиріг з сиром та ягодами: простий рецепт домашньої випічки

Наталя Граковська
Пиріг на кефірі з сиром та ягодами
Пиріг на кефірі з сиром та ягодами

Ароматний, ніжний і неймовірно простий — саме таким є цей лінивий пиріг з сиром і ягодами

Пиріг на кефірі з сиром та ягодами — це проста та смачна випічка, яка сподобається як дорослим, так і дітям. Готується він без дріжджів, виходить ніжним, повітряним і водночас соковитим завдяки додаванню кисломолочного сиру та ягід.

Цим простим рецептом поділилася кулінарна блогерка polli_cooking.

Як приготувати пиріг з сиром і ягодами — покроковий рецепт

Інгредієнти

Тісто:

  • 4 яйця
  • 200 г цукру
  • 1 ст.л ванільного цукру
  • 300 мл теплого кефіру
  • 100 г вершкового масла
  • 300 г борошна
  • 7 г розпушувача

Начинка:

  • 300 г кисломолочного сиру
  • 250-300 г будь-яких ягід
  • цукрова пудра для посипки

Етапи приготування

  1. В мисці збиваємо яйця з цукром та ванільним цукром до побіління маси.
  2. Додаємо всі інші інгредієнти та на невисокій швидкості міксера збиваємо до однорідності.
  3. Виливаємо тісто на застелене пергаментом деко. Зверху посипаємо сиром та ягодами.
  4. Відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку на 30-40 хвилин. Готовий пиріг посипаємо цукровою пудрою.
