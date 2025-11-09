Лінивий пиріг з сиром та ягодами: простий рецепт домашньої випічки
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Ароматний, ніжний і неймовірно простий — саме таким є цей лінивий пиріг з сиром і ягодами
Пиріг на кефірі з сиром та ягодами — це проста та смачна випічка, яка сподобається як дорослим, так і дітям. Готується він без дріжджів, виходить ніжним, повітряним і водночас соковитим завдяки додаванню кисломолочного сиру та ягід.
Цим простим рецептом поділилася кулінарна блогерка polli_cooking.
Як приготувати пиріг з сиром і ягодами — покроковий рецепт
Інгредієнти
Тісто:
- 4 яйця
- 200 г цукру
- 1 ст.л ванільного цукру
- 300 мл теплого кефіру
- 100 г вершкового масла
- 300 г борошна
- 7 г розпушувача
Начинка:
- 300 г кисломолочного сиру
- 250-300 г будь-яких ягід
- цукрова пудра для посипки
Етапи приготування
- В мисці збиваємо яйця з цукром та ванільним цукром до побіління маси.
- Додаємо всі інші інгредієнти та на невисокій швидкості міксера збиваємо до однорідності.
- Виливаємо тісто на застелене пергаментом деко. Зверху посипаємо сиром та ягодами.
- Відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку на 30-40 хвилин. Готовий пиріг посипаємо цукровою пудрою.