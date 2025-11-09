Лінивий пиріг з сиром та ягодами: простий рецепт домашньої випічки

Ароматний, ніжний і неймовірно простий — саме таким є цей лінивий пиріг з сиром і ягодами

Пиріг на кефірі з сиром та ягодами — це проста та смачна випічка, яка сподобається як дорослим, так і дітям. Готується він без дріжджів, виходить ніжним, повітряним і водночас соковитим завдяки додаванню кисломолочного сиру та ягід.

Цим простим рецептом поділилася кулінарна блогерка polli_cooking.

Як приготувати пиріг з сиром і ягодами — покроковий рецепт

Інгредієнти

Тісто:

4 яйця

200 г цукру

1 ст.л ванільного цукру

300 мл теплого кефіру

100 г вершкового масла

300 г борошна

7 г розпушувача

Начинка:

300 г кисломолочного сиру

250-300 г будь-яких ягід

цукрова пудра для посипки

Етапи приготування