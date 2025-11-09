Ленивый пирог с творогом и ягодами: простой рецепт домашней выпечки

Ароматный, нежный и очень простой — именно такой этот ленивый пирог с сыром и ягодами

Пирог на кефире с сыром и ягодами – это простая и вкусная выпечка, которая понравится как взрослым, так и детям. Готовится он без дрожжей, получается нежным, воздушным и в то же время сочным благодаря добавлению творога и ягод.

Этим простым рецептом поделилась кулинарная блогерша polli_cooking.

Как приготовить пирог с творогом и ягодами — пошаговый рецепт

Ингредиенты

Тесто:

4 яйца

200 г сахара

1 ст.л ванильного сахара

300 мл теплого кефира

100 г сливочного масла

300 г муки

7 г разрыхлителя

Начинка:

300 г творога

250-300 г любых ягод

сахарная пудра для посыпки

Этапы приготовления