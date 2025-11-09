Укр

Ленивый пирог с творогом и ягодами: простой рецепт домашней выпечки

Наталья Граковская
Пирог на кефире с творогом и ягодами
Пирог на кефире с творогом и ягодами

Ароматный, нежный и очень простой — именно такой этот ленивый пирог с сыром и ягодами

Пирог на кефире с сыром и ягодами – это простая и вкусная выпечка, которая понравится как взрослым, так и детям. Готовится он без дрожжей, получается нежным, воздушным и в то же время сочным благодаря добавлению творога и ягод.

Этим простым рецептом поделилась кулинарная блогерша polli_cooking.

Как приготовить пирог с творогом и ягодами — пошаговый рецепт

Ингредиенты

Тесто:

  • 4 яйца
  • 200 г сахара
  • 1 ст.л ванильного сахара
  • 300 мл теплого кефира
  • 100 г сливочного масла
  • 300 г муки
  • 7 г разрыхлителя

Начинка:

  • 300 г творога
  • 250-300 г любых ягод
  • сахарная пудра для посыпки

Этапы приготовления

  1. В миске взбиваем яйца с сахаром и ванильным сахаром до побеления массы.
  2. Добавляем все остальные ингредиенты и на невысокой скорости миксера взбиваем до однородности.
  3. Выливаем тесто на застеленный пергаментом противень. Сверху посыпаем сыром и ягодами.
  4. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут. Готовый пирог посыпаем сахарной пудрой.
