Ленивый пирог с творогом и ягодами: простой рецепт домашней выпечки
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Ароматный, нежный и очень простой — именно такой этот ленивый пирог с сыром и ягодами
Пирог на кефире с сыром и ягодами – это простая и вкусная выпечка, которая понравится как взрослым, так и детям. Готовится он без дрожжей, получается нежным, воздушным и в то же время сочным благодаря добавлению творога и ягод.
Этим простым рецептом поделилась кулинарная блогерша polli_cooking.
Как приготовить пирог с творогом и ягодами — пошаговый рецепт
Ингредиенты
Тесто:
- 4 яйца
- 200 г сахара
- 1 ст.л ванильного сахара
- 300 мл теплого кефира
- 100 г сливочного масла
- 300 г муки
- 7 г разрыхлителя
Начинка:
- 300 г творога
- 250-300 г любых ягод
- сахарная пудра для посыпки
Этапы приготовления
- В миске взбиваем яйца с сахаром и ванильным сахаром до побеления массы.
- Добавляем все остальные ингредиенты и на невысокой скорости миксера взбиваем до однородности.
- Выливаем тесто на застеленный пергаментом противень. Сверху посыпаем сыром и ягодами.
- Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут. Готовый пирог посыпаем сахарной пудрой.