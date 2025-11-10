Рус

Додайте апельсин до буряків, і про "Вінегрет" забудете назавжди: рецепт смачного салату

Наталя Граковська
Салат із буряком та апельсином
Салат із буряком та апельсином. Фото Скріншот з відео

Цей салат готується за 10 хвилин, а виглядає, як із ресторану

Салат із буряком, апельсином і фетою — легка, смачна та корисна страва, яку можна приготувати за кілька хвилин. У ньому є все: солодкість, кислинка, ніжність і легка гіркота руколи. Страва виглядає святково й одночасно проста в приготуванні, тому її можна готувати як на кожен день, так і на святковий стіл.

Рецептом поділилася блогерка diana_kulikovska на своїй сторінці в Instagram.

Інгредієнти

  • 2 варені буряки
  • 1 середній апельсин
  • 70 г фети
  • 50 г горіхів
  • 100 г руколи

Для заправки

  • 1 ч.л. французької гірчиці
  • 2 ст.л. оливкової олії
  • сік половини лимона
  • 1 ч.л. меду

Етапи приготування

  1. Очистіть буряки і наріжте кубиками або невеликими скибочками.
  2. Очистіть апельсин від шкірки та білих плівок. Наріжте м'якоть невеликими шматочками.
  3. Сир розімніть виделкою.
  4. Змішайте всі інгредієнти для заправки. Добре перемішайте до отримання однорідної емульсії.
  5. Візьміть велику тарілку. Викладіть на дно руколу. Зверху рівномірно розподіліть нарізаний буряк, апельсин та горіхи. Додайте фету.
  6. Полийте салат заправкою.
