Додайте апельсин до буряків, і про "Вінегрет" забудете назавжди: рецепт смачного салату

Цей салат готується за 10 хвилин, а виглядає, як із ресторану

Салат із буряком, апельсином і фетою — легка, смачна та корисна страва, яку можна приготувати за кілька хвилин. У ньому є все: солодкість, кислинка, ніжність і легка гіркота руколи. Страва виглядає святково й одночасно проста в приготуванні, тому її можна готувати як на кожен день, так і на святковий стіл.

Рецептом поділилася блогерка diana_kulikovska на своїй сторінці в Instagram.

Інгредієнти

2 варені буряки

1 середній апельсин

70 г фети

50 г горіхів

100 г руколи

Для заправки

1 ч.л. французької гірчиці

2 ст.л. оливкової олії

сік половини лимона

1 ч.л. меду

Етапи приготування