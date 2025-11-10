Додайте апельсин до буряків, і про "Вінегрет" забудете назавжди: рецепт смачного салату
Цей салат готується за 10 хвилин, а виглядає, як із ресторану
Салат із буряком, апельсином і фетою — легка, смачна та корисна страва, яку можна приготувати за кілька хвилин. У ньому є все: солодкість, кислинка, ніжність і легка гіркота руколи. Страва виглядає святково й одночасно проста в приготуванні, тому її можна готувати як на кожен день, так і на святковий стіл.
Рецептом поділилася блогерка diana_kulikovska на своїй сторінці в Instagram.
Інгредієнти
- 2 варені буряки
- 1 середній апельсин
- 70 г фети
- 50 г горіхів
- 100 г руколи
Для заправки
- 1 ч.л. французької гірчиці
- 2 ст.л. оливкової олії
- сік половини лимона
- 1 ч.л. меду
Етапи приготування
- Очистіть буряки і наріжте кубиками або невеликими скибочками.
- Очистіть апельсин від шкірки та білих плівок. Наріжте м'якоть невеликими шматочками.
- Сир розімніть виделкою.
- Змішайте всі інгредієнти для заправки. Добре перемішайте до отримання однорідної емульсії.
- Візьміть велику тарілку. Викладіть на дно руколу. Зверху рівномірно розподіліть нарізаний буряк, апельсин та горіхи. Додайте фету.
- Полийте салат заправкою.