Добавьте апельсин к свекле, и о "Винегрете" забудете навсегда: рецепт вкусного салата

Наталья Граковская
Салат со свеклой и апельсином
Салат со свеклой и апельсином. Фото Скриншот с видео

Этот салат готовится за 10 минут, а выглядит, как ресторанное блюдо

Салат со свеклой, апельсином и фетой — легкое, вкусное и полезное блюдо, которое можно приготовить за несколько минут. В нем есть все: сладость, кислинка, нежность и легкая горечь рукколы. Блюдо выглядит празднично и одновременно простое в приготовлении, поэтому его можно готовить как на каждый день, так и на праздничный стол.

Рецептом поделилась блогерша diana_kulikovska на своей странице в Instagram.

Ингредиенты

  • 2 вареные свеклы
  • 1 средний апельсин
  • 70 г феты
  • 50 г орехов
  • 100 г рукколы

Для заправки

  • 1 ч.л. французской горчицы
  • 2 ст.л. оливкового масла
  • сок половины лимона
  • 1 ч.л. меда

Этапы приготовления

  1. Очистите свеклу и нарежьте кубиками или небольшими ломтиками.
  2. Очистите апельсин от кожицы и белых пленок. Нарежьте мякоть небольшими кусочками.
  3. Сыр разомните вилкой.
  4. Смешайте все ингредиенты для заправки. Хорошо перемешайте до получения однородной эмульсии.
  5. Возьмите большую тарелку. Выложите на дно рукколу. Сверху равномерно распределите нарезанную свеклу, апельсин и орехи. Посыпьте фетой.
  6. Полейте салат заправкой.
