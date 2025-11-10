Добавьте апельсин к свекле, и о "Винегрете" забудете навсегда: рецепт вкусного салата

Этот салат готовится за 10 минут, а выглядит, как ресторанное блюдо

Салат со свеклой, апельсином и фетой — легкое, вкусное и полезное блюдо, которое можно приготовить за несколько минут. В нем есть все: сладость, кислинка, нежность и легкая горечь рукколы. Блюдо выглядит празднично и одновременно простое в приготовлении, поэтому его можно готовить как на каждый день, так и на праздничный стол.

Рецептом поделилась блогерша diana_kulikovska на своей странице в Instagram.

Ингредиенты

2 вареные свеклы

1 средний апельсин

70 г феты

50 г орехов

100 г рукколы

Для заправки

1 ч.л. французской горчицы

2 ст.л. оливкового масла

сок половины лимона

1 ч.л. меда

Этапы приготовления