Добавьте апельсин к свекле, и о "Винегрете" забудете навсегда: рецепт вкусного салата
Этот салат готовится за 10 минут, а выглядит, как ресторанное блюдо
Салат со свеклой, апельсином и фетой — легкое, вкусное и полезное блюдо, которое можно приготовить за несколько минут. В нем есть все: сладость, кислинка, нежность и легкая горечь рукколы. Блюдо выглядит празднично и одновременно простое в приготовлении, поэтому его можно готовить как на каждый день, так и на праздничный стол.
Рецептом поделилась блогерша diana_kulikovska на своей странице в Instagram.
Ингредиенты
- 2 вареные свеклы
- 1 средний апельсин
- 70 г феты
- 50 г орехов
- 100 г рукколы
Для заправки
- 1 ч.л. французской горчицы
- 2 ст.л. оливкового масла
- сок половины лимона
- 1 ч.л. меда
Этапы приготовления
- Очистите свеклу и нарежьте кубиками или небольшими ломтиками.
- Очистите апельсин от кожицы и белых пленок. Нарежьте мякоть небольшими кусочками.
- Сыр разомните вилкой.
- Смешайте все ингредиенты для заправки. Хорошо перемешайте до получения однородной эмульсии.
- Возьмите большую тарелку. Выложите на дно рукколу. Сверху равномерно распределите нарезанную свеклу, апельсин и орехи. Посыпьте фетой.
- Полейте салат заправкой.