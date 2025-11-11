"Мімоза" по-новому: як приготувати салат без майонезу
Цей варіант "Мімози" не поступається традиційному рецепту за смаком
Якщо ви любите салат "Мімоза", але хочете зробити його легшим і кориснішим, спробуйте цей варіант без майонезу та сметани. Завдяки ніжній заправці з крем-сиру "Філадельфія" та гірчиці страва залишається такою ж ніжною, як у класичному рецепті, але без зайвих жирів.
Новим рецептом популярного салату поділилася кулінарна блогерка @recipes_ira на своїй сторінці в Instagram.
Інгредієнти
- 3-4 картоплини
- 3 морквини
- 4 яйця
- 2 банки консервованого тунця
- 1 велика цибуля (ріпчаста чи фіолетова)
- зелена цибуля (за бажанням)
Заправка:
- крем-сир Філадельфія
- 0,5 ч.л. гірчиці
Для маринованої цибулі:
- 0,5 ч. л. солі
- 2 ст. л. оцту
- 1 ст. л. цукру
- окріп
Етапи приготування
- Цибулю нарізати тонкими півкільцями, скласти в банку, залити окропом із сіллю, оцтом і цукром. Герметично закрити і залишити на 30-60 хвилин.
- Крем-сир змішати з гірчицею і перебити блендером до однорідної маси. Заправка готова.
- Відварену картоплю натерти на дрібній тертці. Сформувати рівний шар та змастити заправкою.
- Зверху викласти натерту на дрібній тертці відварену моркву. Змастити заправкою.
- Наступним шаром викласти натерті на дрібній тертці яйця. Викласти консервований тунець. Посипати нарізаною зеленою цибулею.
- Наступний шар — маринована цибуля. Змастити заправкою.
- Далі викласти шар картоплі, яєць, моркви.
- Зверху прикрасити зеленою цибулею.