"Мімоза" по-новому: як приготувати салат без майонезу

Цей варіант "Мімози" не поступається традиційному рецепту за смаком

Якщо ви любите салат "Мімоза", але хочете зробити його легшим і кориснішим, спробуйте цей варіант без майонезу та сметани. Завдяки ніжній заправці з крем-сиру "Філадельфія" та гірчиці страва залишається такою ж ніжною, як у класичному рецепті, але без зайвих жирів.

Новим рецептом популярного салату поділилася кулінарна блогерка @recipes_ira на своїй сторінці в Instagram.

Інгредієнти

3-4 картоплини

3 морквини

4 яйця

2 банки консервованого тунця

1 велика цибуля (ріпчаста чи фіолетова)

зелена цибуля (за бажанням)

Заправка:

крем-сир Філадельфія

0,5 ч.л. гірчиці

Для маринованої цибулі:

0,5 ч. л. солі

2 ст. л. оцту

1 ст. л. цукру

окріп

Етапи приготування