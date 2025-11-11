Рус

"Мімоза" по-новому: як приготувати салат без майонезу

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
"Мімоза" - улюблений багатьма салат
"Мімоза" - улюблений багатьма салат. Фото Колаж "Телеграфу"

Цей варіант "Мімози" не поступається традиційному рецепту за смаком

Якщо ви любите салат "Мімоза", але хочете зробити його легшим і кориснішим, спробуйте цей варіант без майонезу та сметани. Завдяки ніжній заправці з крем-сиру "Філадельфія" та гірчиці страва залишається такою ж ніжною, як у класичному рецепті, але без зайвих жирів.

Новим рецептом популярного салату поділилася кулінарна блогерка @recipes_ira на своїй сторінці в Instagram.

Інгредієнти

  • 3-4 картоплини
  • 3 морквини
  • 4 яйця
  • 2 банки консервованого тунця
  • 1 велика цибуля (ріпчаста чи фіолетова)
  • зелена цибуля (за бажанням)

Заправка:

  • крем-сир Філадельфія
  • 0,5 ч.л. гірчиці

Для маринованої цибулі:

  • 0,5 ч. л. солі
  • 2 ст. л. оцту
  • 1 ст. л. цукру
  • окріп

Етапи приготування

  1. Цибулю нарізати тонкими півкільцями, скласти в банку, залити окропом із сіллю, оцтом і цукром. Герметично закрити і залишити на 30-60 хвилин.
  2. Крем-сир змішати з гірчицею і перебити блендером до однорідної маси. Заправка готова.
  3. Відварену картоплю натерти на дрібній тертці. Сформувати рівний шар та змастити заправкою.
  4. Зверху викласти натерту на дрібній тертці відварену моркву. Змастити заправкою.
  5. Наступним шаром викласти натерті на дрібній тертці яйця. Викласти консервований тунець. Посипати нарізаною зеленою цибулею.
  6. Наступний шар — маринована цибуля. Змастити заправкою.
  7. Далі викласти шар картоплі, яєць, моркви.
  8. Зверху прикрасити зеленою цибулею.
Теги:
#Рецепти #Салат #Мімоза