"Мимоза" по-новому: как приготовить салат без майонеза
Этот вариант "Мимозы" не уступает традиционному рецепту по вкусу
Если вы любите салат "Мимоза", но хотите сделать его более легким и полезным, попробуйте этот вариант без майонеза и сметаны. Благодаря нежной заправке из крем-сыра "Филадельфия" и горчицы блюдо остается таким же нежным, как в классическом рецепте, но без лишних жиров.
Новым рецептом популярного салата поделилась кулинарная блогерша @recipes_ira на своей странице в Instagram.
Ингредиенты
- 3-4 картофелины
- 3 моркови
- 4 яйца
- 2 банки консервированного тунца
- 1 крупная луковица (репчатая или фиолетовая)
- зеленый лук (по желанию)
Заправка:
- крем-сыр Филадельфия
- 0,5 ч.л. горчицы
Для маринованного лука:
- 0,5 ч. л. соли
- 2 ст. л. уксуса
- 1 ст. л. сахара
- кипяток
Этапы приготовления
- Лук нарезать тонкими полукольцами, сложить в банку, залить крутым кипятком с солью, уксусом и сахаром. Герметично закрыть и оставить на 30-60 минут.
- Крем-сыр смешать с горчицей и перебить блендером до однородной массы. Заправка готова.
- Отварной картофель натереть на мелкой терке. Сформировать ровный слой и смазать заправкой.
- Сверху выложить натертую на мелкой терке отварную морковь. Смазать заправкой.
- Следующим слоем выложить натертые на мелкой терке яйца. Выложить консервированный тунец. Посыпать нарезанным зеленым луком.
- Следующий слой – маринованный лук. Смазать заправкой.
- Далее выложить поочередно слой картофеля, яиц, моркови.
- Сверху украсить зеленым луком.