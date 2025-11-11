Укр

"Мимоза" по-новому: как приготовить салат без майонеза

Наталья Граковская
"Мимоза" — любимый многими салат

Этот вариант "Мимозы" не уступает традиционному рецепту по вкусу

Если вы любите салат "Мимоза", но хотите сделать его более легким и полезным, попробуйте этот вариант без майонеза и сметаны. Благодаря нежной заправке из крем-сыра "Филадельфия" и горчицы блюдо остается таким же нежным, как в классическом рецепте, но без лишних жиров.

Новым рецептом популярного салата поделилась кулинарная блогерша @recipes_ira на своей странице в Instagram.

Ингредиенты

  • 3-4 картофелины
  • 3 моркови
  • 4 яйца
  • 2 банки консервированного тунца
  • 1 крупная луковица (репчатая или фиолетовая)
  • зеленый лук (по желанию)

Заправка:

  • крем-сыр Филадельфия
  • 0,5 ч.л. горчицы

Для маринованного лука:

  • 0,5 ч. л. соли
  • 2 ст. л. уксуса
  • 1 ст. л. сахара
  • кипяток

Этапы приготовления

  1. Лук нарезать тонкими полукольцами, сложить в банку, залить крутым кипятком с солью, уксусом и сахаром. Герметично закрыть и оставить на 30-60 минут.
  2. Крем-сыр смешать с горчицей и перебить блендером до однородной массы. Заправка готова.
  3. Отварной картофель натереть на мелкой терке. Сформировать ровный слой и смазать заправкой.
  4. Сверху выложить натертую на мелкой терке отварную морковь. Смазать заправкой.
  5. Следующим слоем выложить натертые на мелкой терке яйца. Выложить консервированный тунец. Посыпать нарезанным зеленым луком.
  6. Следующий слой – маринованный лук. Смазать заправкой.
  7. Далее выложить поочередно слой картофеля, яиц, моркови.
  8. Сверху украсить зеленым луком.
