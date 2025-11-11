"Мимоза" по-новому: как приготовить салат без майонеза

Этот вариант "Мимозы" не уступает традиционному рецепту по вкусу

Если вы любите салат "Мимоза", но хотите сделать его более легким и полезным, попробуйте этот вариант без майонеза и сметаны. Благодаря нежной заправке из крем-сыра "Филадельфия" и горчицы блюдо остается таким же нежным, как в классическом рецепте, но без лишних жиров.

Новым рецептом популярного салата поделилась кулинарная блогерша @recipes_ira на своей странице в Instagram.

Ингредиенты

3-4 картофелины

3 моркови

4 яйца

2 банки консервированного тунца

1 крупная луковица (репчатая или фиолетовая)

зеленый лук (по желанию)

Заправка:

крем-сыр Филадельфия

0,5 ч.л. горчицы

Для маринованного лука:

0,5 ч. л. соли

2 ст. л. уксуса

1 ст. л. сахара

кипяток

Этапы приготовления