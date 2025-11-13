Два інгредієнти — і готово: кремовий шоколадний десерт, який тане в роті (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Шоколадні десерти завжди асоціюються з чимось розкішним, ніжним і неймовірно смачним.
Вони бувають різними — від повітряних мусів до насичених брауні, а серед популярних варіацій останніх років — кокосові десерти, які підкорили своєю легкістю й ароматом.
Проте сьогодні пропонується інший варіант — шоколадний десерт із двох простих інгредієнтів, який не потребує духовки, тривалого приготування чи особливих навичок. У ньому вдало поєднуються насичений смак шоколаду та ніжна текстура сиру — ідеальний баланс для швидкого, але вишуканого задоволення. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "anny.cooking".
Як приготувати шоколадний десерт
Інгредієнти:
- кисломолочний сир 9% – 180 г;
- шоколад молочний – 90 г.
Спосіб приготування:
- Розтопити шоколад на водяній бані або в мікрохвильовій печі до однорідної консистенції.
- Додати до нього кисломолочний сир і збити блендером до кремової текстури.
- Викласти масу у форму, застелену харчовою плівкою.
- За бажанням прикрасити ягодами або горіхами.
- Поставити в холодильник на 1–2 години до застигання.
Після охолодження десерт легко нарізається, має ніжну структуру й насичений шоколадний смак. Простий, але бездоганний варіант солодощів, коли хочеться чогось домашнього, але вишуканого.