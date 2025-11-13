Два ингредиента – и готово: кремовый шоколадный десерт, тающий во рту (видео)
Шоколадные десерты всегда ассоциируются с чем-нибудь роскошным, нежным и невероятно вкусным.
Они бывают разными – от воздушных муссов до насыщенных брауни, а среди популярных вариаций последних лет – кокосовые десерты, покорившие своей легкостью и ароматом.
Однако сегодня предлагается другой вариант — шоколадный десерт из двух простых ингредиентов, не требующий духовки, длительного приготовления или особых навыков. В нем удачно сочетаются насыщенный вкус шоколада и нежная сырая текстура — идеальный баланс для быстрого, но изысканного удовольствия. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "anny.cooking".
Как приготовить шоколадный десерт
Ингредиенты:
- творог 9% – 180 г;
- шоколад молочный – 90 г.
Способ приготовления:
- Растопить шоколад на водяной бане или в микроволновке до однородной консистенции.
- Добавить к нему творог и взбить блендером в кремовую текстуру.
- Выложить массу в форму, застеленную пищевой пленкой.
- По желанию украсить ягодами или орехами.
- Поставить в холодильник на 1–2 часа до застывания.
После охлаждения десерт легко нарезается, обладает нежной структурой и насыщенным шоколадным вкусом. Простой, но безупречный вариант сладостей, когда хочется чего-нибудь домашнего, но изысканного.