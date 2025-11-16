Почему квашеная капуста становится слишком кислой: быстрые способы сбалансировать вкус

После длительного процесса ферментации квашеная капуста может стать слишком кислой. Это не означает, что она испорчена. От кислоты можно легко избавиться, добавив всего пару ингредиентов.

Квашеная капуста — это не просто закуска, а настоящий кладезь витаминов, минералов и питательных элементов. Приготовить ее несложно, но даже в этом процессе иногда возникают проблемы. Если квашеная капуста получилась слишком кислой, это не повод ее выбрасывать. Ее вкус можно сбалансировать другими ингредиентами и избежать лишних пищевых отходов.

"Телеграф" расскажет, почему квашеная капуста иногда получается чересчур кислой, и какие простые способы помогут сделать ее вкус мягче.

Почему квашеная капуста становится слишком кислой

Капуста становится квашеной благодаря процессу ферментации (молочнокислому брожению). Бактерии превращают содержащийся в капусте сахар в молочную кислоту. Именно она обеспечивает характерный кисловатый вкус блюда. Кроме того, молочная кислота действует как натуральный консервант, благодаря чему продукт может долго храниться.

Сильно кислой квашеная капуста может получаться из-за нескольких причин:

длительная ферментация — чем дольше капуста квасится/хранится, тем больше в ней накапливается молочной кислоты, и она становится кислее.

высокая температура в период брожения — из-за тепла ферментация ускоряется. Оптимальной для квашения считается температура от 18 до 22 °C;

чрезмерное количество соли — избыток соли замедляет работу молочнокислых бактерий, процесс ферментации нарушается и капуста становится слишком кислой.

Что добавить к квашеной капусте, чтобы ее вкус стал мягче

Как спасти слишком кислую квашеную капусту

Смягчить вкус квашеной капусты можно несколькими способами.

Промойте квашеную капусту чистой водой и дайте воде стечь через сито. Это смоет кислоту и сделает вкус квашеной капусты более мягким. Добавьте немного сахара, меда или сиропа агавы. Добавьте к квашеной капусте немного натурального яблочного сока или яблочного пюре. Это также сбалансирует кислоту. Нейтрализовать кислоту может пищевая сода. Добавьте буквально щепотку соды в квашеную капусту. Она будет не такой кислой.

Какой бы из способов вы ни выбрали, делайте это осторожно и умеренно. Лучше потом добавить сладостей или промыть капусту еще раз, чем полностью нейтрализовать кислый вкус квашеной капусты.