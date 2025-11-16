Укр

Почему квашеная капуста становится слишком кислой: быстрые способы сбалансировать вкус

Наталья Граковская
Квашеная капуста считается одним из самых полезных и вкусных зимних блюд.

После длительного процесса ферментации квашеная капуста может стать слишком кислой. Это не означает, что она испорчена. От кислоты можно легко избавиться, добавив всего пару ингредиентов.

Квашеная капуста — это не просто закуска, а настоящий кладезь витаминов, минералов и питательных элементов. Приготовить ее несложно, но даже в этом процессе иногда возникают проблемы. Если квашеная капуста получилась слишком кислой, это не повод ее выбрасывать. Ее вкус можно сбалансировать другими ингредиентами и избежать лишних пищевых отходов.

"Телеграф" расскажет, почему квашеная капуста иногда получается чересчур кислой, и какие простые способы помогут сделать ее вкус мягче.

Почему квашеная капуста становится слишком кислой

Капуста становится квашеной благодаря процессу ферментации (молочнокислому брожению). Бактерии превращают содержащийся в капусте сахар в молочную кислоту. Именно она обеспечивает характерный кисловатый вкус блюда. Кроме того, молочная кислота действует как натуральный консервант, благодаря чему продукт может долго храниться.

Сильно кислой квашеная капуста может получаться из-за нескольких причин:

  • длительная ферментация — чем дольше капуста квасится/хранится, тем больше в ней накапливается молочной кислоты, и она становится кислее.
  • высокая температура в период брожения — из-за тепла ферментация ускоряется. Оптимальной для квашения считается температура от 18 до 22 °C;
  • чрезмерное количество соли — избыток соли замедляет работу молочнокислых бактерий, процесс ферментации нарушается и капуста становится слишком кислой.
Сильно кислая квашеная капуста - что делать и как убрать кислоту
Что добавить к квашеной капусте, чтобы ее вкус стал мягче

Как спасти слишком кислую квашеную капусту

Смягчить вкус квашеной капусты можно несколькими способами.

  1. Промойте квашеную капусту чистой водой и дайте воде стечь через сито. Это смоет кислоту и сделает вкус квашеной капусты более мягким.
  2. Добавьте немного сахара, меда или сиропа агавы.
  3. Добавьте к квашеной капусте немного натурального яблочного сока или яблочного пюре. Это также сбалансирует кислоту.
  4. Нейтрализовать кислоту может пищевая сода. Добавьте буквально щепотку соды в квашеную капусту. Она будет не такой кислой.

Какой бы из способов вы ни выбрали, делайте это осторожно и умеренно. Лучше потом добавить сладостей или промыть капусту еще раз, чем полностью нейтрализовать кислый вкус квашеной капусты.

