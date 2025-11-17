Цей пиріг замінить вечерю: ситна страва з картоплі, курки та печериць

Смачний пиріг готується без борошна, а тісто в ньому замінює картопля

Картопляний пиріг із куркою та печерицями — ідеальний варіант, коли потрібно швидко приготувати щось поживне й апетитне. Пиріг виходить дуже ситним, а золотиста скоринка з сиру робить його особливо смачним.

Рецептом поділилися на сайті "Господинька". Цю страву можна готувати як на перекус, так і на вечерю.

Інгредієнти

Картопля в мундирах 6-7 шт.

Куряче м'ясо 200 г

Печериці 200 г

Сіль, перець до смаку

Олія для обсмажування

Для заливки:

Яйця 2-3 шт.

Сметана 4 ст.л.

Сіль, перець до смаку

Твердий сир 150 г

Етапи приготування