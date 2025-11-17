Рус

Цей пиріг замінить вечерю: ситна страва з картоплі, курки та печериць

Наталя Граковська
Швидкий пиріг із куркою та печерицями
Смачний пиріг готується без борошна, а тісто в ньому замінює картопля

Картопляний пиріг із куркою та печерицями — ідеальний варіант, коли потрібно швидко приготувати щось поживне й апетитне. Пиріг виходить дуже ситним, а золотиста скоринка з сиру робить його особливо смачним.

Рецептом поділилися на сайті "Господинька". Цю страву можна готувати як на перекус, так і на вечерю.

Інгредієнти

  • Картопля в мундирах 6-7 шт.
  • Куряче м'ясо 200 г
  • Печериці 200 г
  • Сіль, перець до смаку
  • Олія для обсмажування

Для заливки:

  • Яйця 2-3 шт.
  • Сметана 4 ст.л.
  • Сіль, перець до смаку
  • Твердий сир 150 г

Етапи приготування

  1. Відварену картоплю очистити та розтовкти, але не до стану пюре.
  2. Викласти картоплю на застелену пергаментом форму, щоб утворилися бортики по краях.
  3. М'ясо нарізати кубиками, посолити, поперчити та злегка обсмажити на середньому вогні.
  4. Викласти м'ясо на картопляну основу.
  5. Обсмажити гриби до легкого золотистого кольору.
  6. Обсмажені гриби викласти поверх м'яса.
  7. Змішати яйця зі сметаною, сіллю та перцем, збити до однорідності.
  8. Отриманою сумішшю залити майбутній пиріг.
  9. Зверху посипати натертим на великій тертці сиром.
  10. Запікати в добре розігрітій до 180 градусів духовці 18-20 хвилин.
