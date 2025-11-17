Цей пиріг замінить вечерю: ситна страва з картоплі, курки та печериць
-
-
Читать на русском
Смачний пиріг готується без борошна, а тісто в ньому замінює картопля
Картопляний пиріг із куркою та печерицями — ідеальний варіант, коли потрібно швидко приготувати щось поживне й апетитне. Пиріг виходить дуже ситним, а золотиста скоринка з сиру робить його особливо смачним.
Рецептом поділилися на сайті "Господинька". Цю страву можна готувати як на перекус, так і на вечерю.
Інгредієнти
- Картопля в мундирах 6-7 шт.
- Куряче м'ясо 200 г
- Печериці 200 г
- Сіль, перець до смаку
- Олія для обсмажування
Для заливки:
- Яйця 2-3 шт.
- Сметана 4 ст.л.
- Сіль, перець до смаку
- Твердий сир 150 г
Етапи приготування
- Відварену картоплю очистити та розтовкти, але не до стану пюре.
- Викласти картоплю на застелену пергаментом форму, щоб утворилися бортики по краях.
- М'ясо нарізати кубиками, посолити, поперчити та злегка обсмажити на середньому вогні.
- Викласти м'ясо на картопляну основу.
- Обсмажити гриби до легкого золотистого кольору.
- Обсмажені гриби викласти поверх м'яса.
- Змішати яйця зі сметаною, сіллю та перцем, збити до однорідності.
- Отриманою сумішшю залити майбутній пиріг.
- Зверху посипати натертим на великій тертці сиром.
- Запікати в добре розігрітій до 180 градусів духовці 18-20 хвилин.