Этот пирог заменит ужин: сытное блюдо из картофеля, курицы и шампиньонов
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Вкусный пирог готовится без муки, а тесто в нем заменяет картофель
Картофельный пирог с курицей и шампиньонами – идеальный вариант, когда нужно быстро приготовить что-то питательное и аппетитное. Пирог получается очень сытным, а золотистая корочка из сыра делает его особенно вкусным.
Рецептом поделились на сайте "Хозяйка". Это блюдо можно готовить как на перекус, так и на ужин.
Ингредиенты
- Картофель в мундирах 6-7 шт.
- Куриное мясо 200 г
- Шампиньоны 200 г
- Соль, перец по вкусу
- Масло для обжаривания
Для заливки:
- Яйца 2-3 шт.
- Сметана 4 ст.л.
- Соль, перец по вкусу
- Твердый сыр 150 г
Этапы приготовления
- Отварной картофель очистить и растолочь, но не до состояния пюре.
- Выложить картофель на застеленную пергаментом форму, чтобы образовались бортики по краям.
- Мясо порезать кубиками, посолить, поперчить и немного обжарить на среднем огне.
- Выложить мясо на картофельную основу.
- Обжарить грибы до легкого золотистого цвета.
- Обжаренные грибы выложить поверх мяса.
- Смешать яйца со сметаной, солью и перцем, взбить до однородности.
- Полученной смесью залить будущий пирог.
- Сверху посыпать натертым на крупной терке сыр.
- Запекать в хорошо разогретой до 180 градусов духовке 18-20 минут.