Укр

Этот пирог заменит ужин: сытное блюдо из картофеля, курицы и шампиньонов

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Быстрый пирог с курицей и шампиньонами
Быстрый пирог с курицей и шампиньонами. Фото Скриншот видео

Вкусный пирог готовится без муки, а тесто в нем заменяет картофель

Картофельный пирог с курицей и шампиньонами – идеальный вариант, когда нужно быстро приготовить что-то питательное и аппетитное. Пирог получается очень сытным, а золотистая корочка из сыра делает его особенно вкусным.

Рецептом поделились на сайте "Хозяйка". Это блюдо можно готовить как на перекус, так и на ужин.

Ингредиенты

  • Картофель в мундирах 6-7 шт.
  • Куриное мясо 200 г
  • Шампиньоны 200 г
  • Соль, перец по вкусу
  • Масло для обжаривания

Для заливки:

  • Яйца 2-3 шт.
  • Сметана 4 ст.л.
  • Соль, перец по вкусу
  • Твердый сыр 150 г

Этапы приготовления

  1. Отварной картофель очистить и растолочь, но не до состояния пюре.
  2. Выложить картофель на застеленную пергаментом форму, чтобы образовались бортики по краям.
  3. Мясо порезать кубиками, посолить, поперчить и немного обжарить на среднем огне.
  4. Выложить мясо на картофельную основу.
  5. Обжарить грибы до легкого золотистого цвета.
  6. Обжаренные грибы выложить поверх мяса.
  7. Смешать яйца со сметаной, солью и перцем, взбить до однородности.
  8. Полученной смесью залить будущий пирог.
  9. Сверху посыпать натертым на крупной терке сыр.
  10. Запекать в хорошо разогретой до 180 градусов духовке 18-20 минут.
Теги:
#Рецепты #Пирог