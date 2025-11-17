Этот пирог заменит ужин: сытное блюдо из картофеля, курицы и шампиньонов

Вкусный пирог готовится без муки, а тесто в нем заменяет картофель

Картофельный пирог с курицей и шампиньонами – идеальный вариант, когда нужно быстро приготовить что-то питательное и аппетитное. Пирог получается очень сытным, а золотистая корочка из сыра делает его особенно вкусным.

Рецептом поделились на сайте "Хозяйка". Это блюдо можно готовить как на перекус, так и на ужин.

Ингредиенты

Картофель в мундирах 6-7 шт.

Куриное мясо 200 г

Шампиньоны 200 г

Соль, перец по вкусу

Масло для обжаривания

Для заливки:

Яйца 2-3 шт.

Сметана 4 ст.л.

Соль, перец по вкусу

Твердый сыр 150 г

Этапы приготовления