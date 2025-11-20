Селера по-корейськи, яка змінить ваше уявлення про овоч: рецепт хрумкої закуски (відео)

Смачна та корисна закуска

Селера — це ароматний і корисний коренеплід, який широко використовується в кулінарії. З нього готують супи, салати, закуски, а також популярну мариновану селеру. Її цінують за насичений смак і хрумку текстуру, яка робить страву яскравою і апетитною.

Але сьогодні ми пропонуємо приготувати селеру по-корейськи, яка стане ароматною закускою або доповненням до будь-якого столу, з легкою пікантністю і насиченим смаком спецій. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "recepti_dariko".

Як приготувати селеру по-корейськи

Інгредієнти:

корінь селери — 1 кг;

морква — 150-200 г;

олія — 200 мл;

сіль — 1 ст. л;

цукор — 4 ст. л;

оцет — 5 ст. л;

часник — 10 зубчиків;

спеції для овочів по-корейськи — 0,5 ст. л;

Спосіб приготування:

Очистити корінь селери, моркву та часник. Селеру і моркву натерти на корейській тертці або на відповідній насадці кухонного комбайна чи м’ясорубки. Перекласти у миску. Зверху додати подрібнений через прес часник. У сотейнику налити олію і довести до кипіння, додати сіль, цукор, оцет і спеції, перемішати. Залити овочі киплячою олією так, щоб масло проходило через часник, і добре перемішати. Накрити та прибрати в холодильник на добу. Готову мариновану селеру розкласти по чистих банках і зберігати в холодильнику.

Маринована селера виходить ароматною, хрумкою та з легкою пікантною ноткою. Страва відрізняється від класичної моркви по-корейськи, адже селера має свій унікальний специфічний смак, який робить салат неймовірно смачним і корисним.