Селера по-корейськи, яка змінить ваше уявлення про овоч: рецепт хрумкої закуски (відео)
-
-
Смачна та корисна закуска
Селера — це ароматний і корисний коренеплід, який широко використовується в кулінарії. З нього готують супи, салати, закуски, а також популярну мариновану селеру. Її цінують за насичений смак і хрумку текстуру, яка робить страву яскравою і апетитною.
Але сьогодні ми пропонуємо приготувати селеру по-корейськи, яка стане ароматною закускою або доповненням до будь-якого столу, з легкою пікантністю і насиченим смаком спецій. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "recepti_dariko".
Як приготувати селеру по-корейськи
Інгредієнти:
- корінь селери — 1 кг;
- морква — 150-200 г;
- олія — 200 мл;
- сіль — 1 ст. л;
- цукор — 4 ст. л;
- оцет — 5 ст. л;
- часник — 10 зубчиків;
- спеції для овочів по-корейськи — 0,5 ст. л;
Спосіб приготування:
- Очистити корінь селери, моркву та часник. Селеру і моркву натерти на корейській тертці або на відповідній насадці кухонного комбайна чи м’ясорубки. Перекласти у миску. Зверху додати подрібнений через прес часник.
- У сотейнику налити олію і довести до кипіння, додати сіль, цукор, оцет і спеції, перемішати.
- Залити овочі киплячою олією так, щоб масло проходило через часник, і добре перемішати. Накрити та прибрати в холодильник на добу.
- Готову мариновану селеру розкласти по чистих банках і зберігати в холодильнику.
Маринована селера виходить ароматною, хрумкою та з легкою пікантною ноткою. Страва відрізняється від класичної моркви по-корейськи, адже селера має свій унікальний специфічний смак, який робить салат неймовірно смачним і корисним.