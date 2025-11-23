Рус

Гарбузові пончики за 20 хвилин: солодкі, повітряні та неймовірно ароматні (відео)

Марія Швець
Гарбузові пончики
Гарбузові пончики. Фото instagram.com

Гарбуз — це яскравий і поживний овоч з м’якою солодкуватою м’якоттю, який широко використовують у кулінарії.

З гарбуза готують супи, запіканки, десерти, вареники та пироги. Наприклад, тісто на вареники з гарбузом виходить ніжним і ароматним. Сьогодні ми пропонуємо приготувати легкі та повітряні гарбузові пончики, які буквально тануть у роті та стануть чудовим десертом для всієї родини. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "yummy.lera".

Як приготувати гарбузові пончики

Інгредієнти (~ на 18 шт.):

  • борошно – 250 г;
  • спеції: кориця – 2 ч.л., мускатний горіх – 1 ч.л., сушений імбир – 1 ч.л.;
  • сода – 1 ч.л.;
  • розпушувач – 1/2 ч.л.;
  • дрібка солі – за смаком;
  • яйця – 2 шт.;
  • цукор – 250 г;
  • вершкове масло – 115 г;
  • гарбузове пюре – 250 г;
  • цукор + кориця – для прикрашання;

Спосіб приготування:

  1. Розрізати гарбуз навпіл, видалити насіння та запікати до м’якості при 200 градусах 1–1,5 години.
  2. Вийняти м’якоть та збити блендером до стану пюре.
  3. Поєднати борошно, спеції, соду, розпушувач та сіль у великій мисці.
  4. В окремій мисці змішати яйця, цукор, розтоплене вершкове масло та гарбузове пюре.
  5. Додати сухі інгредієнти до рідких та акуратно перемішати до однорідного стану.
  6. Викласти тісто у формочки для пончиків або кексів і випікати у розігрітій до 175 градусів духовці 12–15 хвилин.
  7. Дати пончикам охолонути та обваляти у суміші цукру з корицею (попередньо можна змастити їх розтопленим вершковим маслом для кращого прилипання цукру).
