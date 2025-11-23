Гарбузові пончики за 20 хвилин: солодкі, повітряні та неймовірно ароматні (відео)
Гарбуз — це яскравий і поживний овоч з м’якою солодкуватою м’якоттю, який широко використовують у кулінарії.
З гарбуза готують супи, запіканки, десерти, вареники та пироги. Наприклад, тісто на вареники з гарбузом виходить ніжним і ароматним. Сьогодні ми пропонуємо приготувати легкі та повітряні гарбузові пончики, які буквально тануть у роті та стануть чудовим десертом для всієї родини. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "yummy.lera".
Як приготувати гарбузові пончики
Інгредієнти (~ на 18 шт.):
- борошно – 250 г;
- спеції: кориця – 2 ч.л., мускатний горіх – 1 ч.л., сушений імбир – 1 ч.л.;
- сода – 1 ч.л.;
- розпушувач – 1/2 ч.л.;
- дрібка солі – за смаком;
- яйця – 2 шт.;
- цукор – 250 г;
- вершкове масло – 115 г;
- гарбузове пюре – 250 г;
- цукор + кориця – для прикрашання;
Спосіб приготування:
- Розрізати гарбуз навпіл, видалити насіння та запікати до м’якості при 200 градусах 1–1,5 години.
- Вийняти м’якоть та збити блендером до стану пюре.
- Поєднати борошно, спеції, соду, розпушувач та сіль у великій мисці.
- В окремій мисці змішати яйця, цукор, розтоплене вершкове масло та гарбузове пюре.
- Додати сухі інгредієнти до рідких та акуратно перемішати до однорідного стану.
- Викласти тісто у формочки для пончиків або кексів і випікати у розігрітій до 175 градусів духовці 12–15 хвилин.
- Дати пончикам охолонути та обваляти у суміші цукру з корицею (попередньо можна змастити їх розтопленим вершковим маслом для кращого прилипання цукру).