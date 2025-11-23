Гарбузові пончики за 20 хвилин: солодкі, повітряні та неймовірно ароматні (відео)

Гарбуз — це яскравий і поживний овоч з м’якою солодкуватою м’якоттю, який широко використовують у кулінарії.

З гарбуза готують супи, запіканки, десерти, вареники та пироги. Наприклад, тісто на вареники з гарбузом виходить ніжним і ароматним. Сьогодні ми пропонуємо приготувати легкі та повітряні гарбузові пончики, які буквально тануть у роті та стануть чудовим десертом для всієї родини. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "yummy.lera".

Як приготувати гарбузові пончики

Інгредієнти (~ на 18 шт.):

борошно – 250 г;

спеції: кориця – 2 ч.л., мускатний горіх – 1 ч.л., сушений імбир – 1 ч.л.;

сода – 1 ч.л.;

розпушувач – 1/2 ч.л.;

дрібка солі – за смаком;

яйця – 2 шт.;

цукор – 250 г;

вершкове масло – 115 г;

гарбузове пюре – 250 г;

цукор + кориця – для прикрашання;

Спосіб приготування: