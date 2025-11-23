Тыквенные пончики за 20 минут: сладкие, воздушные и невероятно ароматные (видео)

Тыква – это яркий и питательный овощ с мягкой сладковатой мякотью, широко используемой в кулинарии.

Из тыквы готовят супы, запеканки, десерты, вареники и пироги. К примеру, тесто на вареники с тыквой получается нежным и ароматным. Сегодня мы предлагаем приготовить легкие и воздушные тыквенные пончики, которые буквально тают во рту и станут отличным десертом для всей семьи. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "yummy.lera".

Как приготовить тыквенные пончики

Ингредиенты (~ на 18 шт.):

мука – 250 г;

специи: корица – 2 ч.л., мускатный орех – 1 ч.л., сушеный имбирь – 1 ч.л.;

сода – 1 ч.л.;

разрыхлитель – 1/2 ч.л.;

щепотка соли – по вкусу;

яйца – 2 шт.;

сахар – 250 г;

сливочное масло – 115 г;

тыквенное пюре – 250 г;

сахар + корица – для украшения;

Способ приготовления: