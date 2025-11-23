Тыквенные пончики за 20 минут: сладкие, воздушные и невероятно ароматные (видео)
Читати українською
Тыква – это яркий и питательный овощ с мягкой сладковатой мякотью, широко используемой в кулинарии.
Из тыквы готовят супы, запеканки, десерты, вареники и пироги. К примеру, тесто на вареники с тыквой получается нежным и ароматным. Сегодня мы предлагаем приготовить легкие и воздушные тыквенные пончики, которые буквально тают во рту и станут отличным десертом для всей семьи. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "yummy.lera".
Как приготовить тыквенные пончики
Ингредиенты (~ на 18 шт.):
- мука – 250 г;
- специи: корица – 2 ч.л., мускатный орех – 1 ч.л., сушеный имбирь – 1 ч.л.;
- сода – 1 ч.л.;
- разрыхлитель – 1/2 ч.л.;
- щепотка соли – по вкусу;
- яйца – 2 шт.;
- сахар – 250 г;
- сливочное масло – 115 г;
- тыквенное пюре – 250 г;
- сахар + корица – для украшения;
Способ приготовления:
- Разрезать тыкву пополам, удалить семена и запекать до мягкости при 200 градусах 1–1,5 часа.
- Вынуть мякоть и взбить блендером до состояния пюре.
- Совместить муку, специи, соду, разрыхлитель и соль в большой миске.
- В отдельной миске смешать яйца, сахар, растопленное сливочное масло и тыквенное пюре.
- Добавить сухие ингредиенты в жидкие и аккуратно перемешать до однородного состояния.
- Выложить тесто в формочки для пончиков или кексов и выпекать в разогретой до 175 градусов духовке 12-15 минут.
- Дать пончикам остыть и обвалять в смеси сахара с корицей (предварительно смазать их растопленным сливочным маслом для лучшего прилипания сахара).