Укр

Тыквенные пончики за 20 минут: сладкие, воздушные и невероятно ароматные (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Тыквенные пончики
Тыквенные пончики. Фото instagram.com

Тыква – это яркий и питательный овощ с мягкой сладковатой мякотью, широко используемой в кулинарии.

Из тыквы готовят супы, запеканки, десерты, вареники и пироги. К примеру, тесто на вареники с тыквой получается нежным и ароматным. Сегодня мы предлагаем приготовить легкие и воздушные тыквенные пончики, которые буквально тают во рту и станут отличным десертом для всей семьи. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "yummy.lera".

Как приготовить тыквенные пончики

Ингредиенты (~ на 18 шт.):

  • мука – 250 г;
  • специи: корица – 2 ч.л., мускатный орех – 1 ч.л., сушеный имбирь – 1 ч.л.;
  • сода – 1 ч.л.;
  • разрыхлитель – 1/2 ч.л.;
  • щепотка соли – по вкусу;
  • яйца – 2 шт.;
  • сахар – 250 г;
  • сливочное масло – 115 г;
  • тыквенное пюре – 250 г;
  • сахар + корица – для украшения;

Способ приготовления:

  1. Разрезать тыкву пополам, удалить семена и запекать до мягкости при 200 градусах 1–1,5 часа.
  2. Вынуть мякоть и взбить блендером до состояния пюре.
  3. Совместить муку, специи, соду, разрыхлитель и соль в большой миске.
  4. В отдельной миске смешать яйца, сахар, растопленное сливочное масло и тыквенное пюре.
  5. Добавить сухие ингредиенты в жидкие и аккуратно перемешать до однородного состояния.
  6. Выложить тесто в формочки для пончиков или кексов и выпекать в разогретой до 175 градусов духовке 12-15 минут.
  7. Дать пончикам остыть и обвалять в смеси сахара с корицей (предварительно смазать их растопленным сливочным маслом для лучшего прилипания сахара).
Теги:
#Тыква #Пончики #Готовим дома