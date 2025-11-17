Такі вареники ви точно не їли: рецепт ідеального тіста з гарбуза (відео)
Тісто виходить м`яким та еластичним
Гарбуз — це один із найкорисніших та найуніверсальніших овочів осені. Його солодкуватий смак і ніжна текстура дозволяють створювати найрізноманітніші страви — від ароматних супів і каш до оригінальних десертів та млинців з гарбуза й вівсянки.
Цей овоч багатий на вітаміни, клітковину й бета-каротин, тому його варто частіше додавати до меню. Але сьогодні ми пропонуємо не млинці, а ще цікавішу ідею — вареники з гарбузового тіста. Вони виходять ніжні, яскраві та неймовірно смачні, особливо у поєднанні з картопляною начинкою та підсмаженою цибулею. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "retsepty_dlya_ditey".
Як приготувати тісто з гарбуза для вареників
Інгредієнти:
- гарбуз — 200 г;
- вода — 60 мл;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- олія — 3 ст. л.;
- борошно — 2,5 склянки (може знадобитися трохи більше).
Спосіб приготування:
- Нарізати гарбуз невеликими кубиками та зварити у 60 мл води до м’якості.
- Збити гарячий гарбуз блендером у пюре. Якщо маса виходить густою — додати трохи води.
- У гаряче пюре додати сіль, олію та поступово всипати борошно. Замісити тісто (спочатку можна ложкою, поки маса гаряча).
- Залишити тісто "відпочити" на 20 хвилин.
- Розкачати тісто, сформувати вареники з улюбленою начинкою — наприклад, із картоплею та підсмаженою цибулею.
- Відварити вареники у підсоленій воді до готовності.
Готові вареники виходять яскраво-золотисті, ароматні та дуже м’які. Подавати їх можна зі смаженою цибулькою або вершковим маслом — страва стане справжнім осіннім хітом на вашому столі.