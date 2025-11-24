Осінній смак у кожному шматочку: як приготувати брускету з хурмою та рикотою (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Хурма – це соковитий та солодкий фрукт, який зазвичай вживають свіжим або додають у десерти, варення та салати.
З хурми часто готують шоколадні десерти, смузі чи пудинги. Але сьогодні ми пропонуємо трохи інший варіант – ароматну брускету з хурмою та рикотою, яка поєднує солодкість фрукта, ніжність сиру та хрусткий хліб. Це ідеальний перекус або легка закуска для будь-якого настрою. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "doctor_kabova".
Як приготувати брускету з хурмою та рикотою
Інгредієнти:
- Хурма — 1 шт.;
- Хліб — 3 шматочки;
- Сир рикота — 50 г;
- Оливкова олія — за смаком;
- Вершкове масло — 1 ст. ложка;
- Італійські трави — за смаком;
Спосіб приготування:
- Обсмажити на розтопленому вершковому маслі шматочки хурми з травами.
- Обсмажити в тому ж маслі хліб до золотистої скоринки.
- Викласти на хліб обсмажену хурму та сир рикота.
- Полити трохи оливковою олією та посипати травами.
- Подавати теплою.