Осінній смак у кожному шматочку: як приготувати брускету з хурмою та рикотою (відео)

Хурма – це соковитий та солодкий фрукт, який зазвичай вживають свіжим або додають у десерти, варення та салати.

З хурми часто готують шоколадні десерти, смузі чи пудинги. Але сьогодні ми пропонуємо трохи інший варіант – ароматну брускету з хурмою та рикотою, яка поєднує солодкість фрукта, ніжність сиру та хрусткий хліб. Це ідеальний перекус або легка закуска для будь-якого настрою. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "doctor_kabova".

Як приготувати брускету з хурмою та рикотою

Інгредієнти:

Хурма — 1 шт.;

Хліб — 3 шматочки;

Сир рикота — 50 г;

Оливкова олія — за смаком;

Вершкове масло — 1 ст. ложка;

Італійські трави — за смаком;

Спосіб приготування: