Осінній смак у кожному шматочку: як приготувати брускету з хурмою та рикотою (відео)

Марія Швець
Брускета з хурмою та рикотою
Брускета з хурмою та рикотою. Фото instagram.com

Хурма – це соковитий та солодкий фрукт, який зазвичай вживають свіжим або додають у десерти, варення та салати.

З хурми часто готують шоколадні десерти, смузі чи пудинги. Але сьогодні ми пропонуємо трохи інший варіант – ароматну брускету з хурмою та рикотою, яка поєднує солодкість фрукта, ніжність сиру та хрусткий хліб. Це ідеальний перекус або легка закуска для будь-якого настрою. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "doctor_kabova".

Як приготувати брускету з хурмою та рикотою

Інгредієнти:

  • Хурма — 1 шт.;
  • Хліб — 3 шматочки;
  • Сир рикота — 50 г;
  • Оливкова олія — за смаком;
  • Вершкове масло — 1 ст. ложка;
  • Італійські трави — за смаком;

Спосіб приготування:

  1. Обсмажити на розтопленому вершковому маслі шматочки хурми з травами.
  2. Обсмажити в тому ж маслі хліб до золотистої скоринки.
  3. Викласти на хліб обсмажену хурму та сир рикота.
  4. Полити трохи оливковою олією та посипати травами.
  5. Подавати теплою.
