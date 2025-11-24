Укр

Осенний вкус в каждом кусочке: как приготовить брускетту с хурмой и риккотой (видео)

Мария Швец
Брускет с хурмой и риккотой
Брускет с хурмой и риккотой. Фото instagram.com

Хурма – это сочный и сладкий фрукт, который обычно употребляют свежим или добавляют в десерты, варенье и салаты.

Из хурмы часто готовят шоколадные десерты, смузи или пудинги. Но сегодня мы предлагаем несколько другой вариант – ароматную брускетту с хурмой и риккотой, которая сочетает сладость фрукта, нежность сыра и хрустящий хлеб. Это идеальный перекус или легкая закуска для любого настроения. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "doctor_kabova".

Как приготовить брускетту с хурмой и риккотой

Ингредиенты:

  • Хурма – 1 шт.;
  • Хлеб – 3 кусочка;
  • Сыр риккота — 50 г;
  • Оливковое масло – по вкусу;
  • Сливочное масло – 1 ст. кровати;
  • Итальянские травы – по вкусу;

Способ приготовления:

  1. Обжарить на растопленном сливочном масле кусочки хурмы с травами.
  2. Обжарить в том же масле хлеб до золотистой корочки.
  3. Выложить на хлеб жареную хурму и сыр риккота.
  4. Полить оливковым маслом и посыпать травами.
  5. Подавать теплой.
