Осенний вкус в каждом кусочке: как приготовить брускетту с хурмой и риккотой (видео)

Хурма – это сочный и сладкий фрукт, который обычно употребляют свежим или добавляют в десерты, варенье и салаты.

Из хурмы часто готовят шоколадные десерты, смузи или пудинги. Но сегодня мы предлагаем несколько другой вариант – ароматную брускетту с хурмой и риккотой, которая сочетает сладость фрукта, нежность сыра и хрустящий хлеб. Это идеальный перекус или легкая закуска для любого настроения. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "doctor_kabova".

Как приготовить брускетту с хурмой и риккотой

Ингредиенты:

Хурма – 1 шт.;

Хлеб – 3 кусочка;

Сыр риккота — 50 г;

Оливковое масло – по вкусу;

Сливочное масло – 1 ст. кровати;

Итальянские травы – по вкусу;

Способ приготовления: