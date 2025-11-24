Осенний вкус в каждом кусочке: как приготовить брускетту с хурмой и риккотой (видео)
Хурма – это сочный и сладкий фрукт, который обычно употребляют свежим или добавляют в десерты, варенье и салаты.
Из хурмы часто готовят шоколадные десерты, смузи или пудинги. Но сегодня мы предлагаем несколько другой вариант – ароматную брускетту с хурмой и риккотой, которая сочетает сладость фрукта, нежность сыра и хрустящий хлеб. Это идеальный перекус или легкая закуска для любого настроения. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "doctor_kabova".
Как приготовить брускетту с хурмой и риккотой
Ингредиенты:
- Хурма – 1 шт.;
- Хлеб – 3 кусочка;
- Сыр риккота — 50 г;
- Оливковое масло – по вкусу;
- Сливочное масло – 1 ст. кровати;
- Итальянские травы – по вкусу;
Способ приготовления:
- Обжарить на растопленном сливочном масле кусочки хурмы с травами.
- Обжарить в том же масле хлеб до золотистой корочки.
- Выложить на хлеб жареную хурму и сыр риккота.
- Полить оливковым маслом и посыпать травами.
- Подавать теплой.