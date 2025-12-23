Пампухи не вбиратимуть зайвої олії: простий секрет, який варто знати кожній господині

Додайте в тісто один інгредієнт, щоб пампухи не вбирали зайвої олії

Пампухи — неодмінний солодкий атрибут різдвяних свят. Їх готували на Святвечір, пригощали ними гостей та колядників. У кожної родини є свої секрети приготування цих смаколиків.

Проте кожній господині хочеться, щоб пампухи не тріскалися під час приготування та не вбирали забагато олії під час смаження. Разом із "Сім'я і дім" розповідаємо головні секрети приготування смачних та пухких пампухів.

Що зробити, щоб пампухи не вбирали олію

Тісто на пампухи повинно бути м’яким, еластичним, але не рідким. Надто вологе тісто буде "пити" олію. Також рекомендується додати 1–2 ст. л. горілки або рому до тіста. Алкоголь зробить структуру більш пористою та створить захисних бар'єр від олії. Не переймайтесь, пари алкоголю випаруються під час смаження.

Обов'язково слідкуйте за температурою олії. Вона має бути добре розігріта — до 170–180 °C. Якщо температура нижча, тісто вбирає жир; якщо вища — підгорає зовні й сире всередині. Не викладайте багато пампухів на сковорідку. Якщо їх буде забагато, олія швидко остигне та почне всмоктуватися у тісто.

Після смаження дайте пампухам полежати 30–60 секунд на паперовому рушнику, щоб зайва олія стекла.

Як приготувати пампухи — покроковий рецепт

Інгредієнти

Вода 150 мл

Цукор 1 ст. л.

Дріжджі сухі 1 ч. л.

Сіль дрібка

Борошно 250 г

Олія 2 ст. л.

Цукрова пудра до смаку

Горілка 1-2 ст. л.

Етапи приготування