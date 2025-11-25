Рус

Новорічна "Веселка": простий салат, який зникає зі столу першим (відео)

Марія Швець
Салат "Веселка"
Салат "Веселка". Фото instagram.com

Смачна та оригінальна закуска

Переважно на Новий рік господині готують традиційні салати, серед яких особливе місце займає "шуба", іноді навіть у вигляді млинців із шарами овочів і риби. Ця страва знайома практично всім і завжди викликає святковий настрій. Але сьогодні ми пропонуємо легкий і яскравий варіант — салат "Веселка", який не лише барвисто виглядає на столі, а й має ніжний та збалансований смак. Він швидко готується і стане приємною альтернативою класичним новорічним рецептам. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "miroslava_kisss".

Як приготувати салат "Веселка"

Інгредієнти:

  • ковбаса — 150 г;
  • сир твердий — 100 г;
  • сухарики — 50 г;
  • огірок свіжий — 1 шт.;
  • помідор — 1 шт.;
  • кукурудза консервована — 50 г;
  • майонез — за смаком;

Спосіб приготування:

  1. Нарізати ковбасу, сир, огірок і помідор дрібними кубиками.
  2. Змішати всі інгредієнти у великій салатниці.
  3. Додати консервовану кукурудзу та сухарики.
  4. Заправити майонезом і ретельно перемішати.
  5. Викласти салат у прозору салатницю для ефектного вигляду "шарів веселки".

Салат "Веселка" виходить яскравим, ароматним і ситним, чудово підходить для новорічного столу. Його смак сподобається як дорослим, так і дітям, а яскраві кольори створюють святкову атмосферу. Це простий і швидкий рецепт, який легко приготувати, зберігаючи барвистість і свіжість інгредієнтів.

