Новорічна "Веселка": простий салат, який зникає зі столу першим (відео)
Смачна та оригінальна закуска
Переважно на Новий рік господині готують традиційні салати, серед яких особливе місце займає "шуба", іноді навіть у вигляді млинців із шарами овочів і риби. Ця страва знайома практично всім і завжди викликає святковий настрій. Але сьогодні ми пропонуємо легкий і яскравий варіант — салат "Веселка", який не лише барвисто виглядає на столі, а й має ніжний та збалансований смак. Він швидко готується і стане приємною альтернативою класичним новорічним рецептам. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "miroslava_kisss".
Як приготувати салат "Веселка"
Інгредієнти:
- ковбаса — 150 г;
- сир твердий — 100 г;
- сухарики — 50 г;
- огірок свіжий — 1 шт.;
- помідор — 1 шт.;
- кукурудза консервована — 50 г;
- майонез — за смаком;
Спосіб приготування:
- Нарізати ковбасу, сир, огірок і помідор дрібними кубиками.
- Змішати всі інгредієнти у великій салатниці.
- Додати консервовану кукурудзу та сухарики.
- Заправити майонезом і ретельно перемішати.
- Викласти салат у прозору салатницю для ефектного вигляду "шарів веселки".
Салат "Веселка" виходить яскравим, ароматним і ситним, чудово підходить для новорічного столу. Його смак сподобається як дорослим, так і дітям, а яскраві кольори створюють святкову атмосферу. Це простий і швидкий рецепт, який легко приготувати, зберігаючи барвистість і свіжість інгредієнтів.