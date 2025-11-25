Новорічна "Веселка": простий салат, який зникає зі столу першим (відео)

Смачна та оригінальна закуска

Переважно на Новий рік господині готують традиційні салати, серед яких особливе місце займає "шуба", іноді навіть у вигляді млинців із шарами овочів і риби. Ця страва знайома практично всім і завжди викликає святковий настрій. Але сьогодні ми пропонуємо легкий і яскравий варіант — салат "Веселка", який не лише барвисто виглядає на столі, а й має ніжний та збалансований смак. Він швидко готується і стане приємною альтернативою класичним новорічним рецептам. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "miroslava_kisss".

Як приготувати салат "Веселка"

Інгредієнти:

ковбаса — 150 г;

сир твердий — 100 г;

сухарики — 50 г;

огірок свіжий — 1 шт.;

помідор — 1 шт.;

кукурудза консервована — 50 г;

майонез — за смаком;

Спосіб приготування:

Нарізати ковбасу, сир, огірок і помідор дрібними кубиками. Змішати всі інгредієнти у великій салатниці. Додати консервовану кукурудзу та сухарики. Заправити майонезом і ретельно перемішати. Викласти салат у прозору салатницю для ефектного вигляду "шарів веселки".

Салат "Веселка" виходить яскравим, ароматним і ситним, чудово підходить для новорічного столу. Його смак сподобається як дорослим, так і дітям, а яскраві кольори створюють святкову атмосферу. Це простий і швидкий рецепт, який легко приготувати, зберігаючи барвистість і свіжість інгредієнтів.