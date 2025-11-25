Новогодняя "Радуга": простой салат, который исчезает со стола первым (видео)

Вкусная и оригинальная закуска

Преимущественно на Новый год хозяйки готовят традиционные салаты, среди которых особое место занимает "Шуба", иногда даже в виде блинов со слоями овощей и рыбы. Это блюдо знакомо практически всем и всегда вызывает праздничное настроение. Но сегодня мы предлагаем легкий и яркий вариант — салат "Радуга", который не только красочно смотрится на столе, но и обладает нежным и сбалансированным вкусом. Он быстро готовится и станет приятной альтернативой классическим новогодним рецептам. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "miroslava_kisss".

Как приготовить салат "Радуга"

Ингредиенты:

колбаса — 150 г;

сыр твердый – 100 г;

сухарики – 50 г;

огурец свежий – 1 шт.;

помидор — 1 шт.;

кукуруза консервированная – 50 г;

майонез – по вкусу;

Способ приготовления:

Нарезать колбасу, сыр, огурец и помидор мелкими кубиками. Смешать все ингредиенты в большой салатнице. Добавить консервированную кукурузу и сухарики. Заправить майонезом и тщательно перемешать. Выложить салат в прозрачную салатницу для эффектного вида "слоев радуги".

Салат "Радуга" получается ярким, ароматным и сытным, отлично подходит для новогоднего стола. Его вкус понравится как взрослым, так и детям, а яркие цвета создают праздничную атмосферу. Это простой и быстрый рецепт, который легко приготовить, сохраняя красочность и свежесть ингредиентов.