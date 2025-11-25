Новогодняя "Радуга": простой салат, который исчезает со стола первым (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Вкусная и оригинальная закуска
Преимущественно на Новый год хозяйки готовят традиционные салаты, среди которых особое место занимает "Шуба", иногда даже в виде блинов со слоями овощей и рыбы. Это блюдо знакомо практически всем и всегда вызывает праздничное настроение. Но сегодня мы предлагаем легкий и яркий вариант — салат "Радуга", который не только красочно смотрится на столе, но и обладает нежным и сбалансированным вкусом. Он быстро готовится и станет приятной альтернативой классическим новогодним рецептам. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "miroslava_kisss".
Как приготовить салат "Радуга"
Ингредиенты:
- колбаса — 150 г;
- сыр твердый – 100 г;
- сухарики – 50 г;
- огурец свежий – 1 шт.;
- помидор — 1 шт.;
- кукуруза консервированная – 50 г;
- майонез – по вкусу;
Способ приготовления:
- Нарезать колбасу, сыр, огурец и помидор мелкими кубиками.
- Смешать все ингредиенты в большой салатнице.
- Добавить консервированную кукурузу и сухарики.
- Заправить майонезом и тщательно перемешать.
- Выложить салат в прозрачную салатницу для эффектного вида "слоев радуги".
Салат "Радуга" получается ярким, ароматным и сытным, отлично подходит для новогоднего стола. Его вкус понравится как взрослым, так и детям, а яркие цвета создают праздничную атмосферу. Это простой и быстрый рецепт, который легко приготовить, сохраняя красочность и свежесть ингредиентов.