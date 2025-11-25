Укр

Новогодняя "Радуга": простой салат, который исчезает со стола первым (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Салат "Радуга"
Салат "Радуга". Фото instagram.com

Вкусная и оригинальная закуска

Преимущественно на Новый год хозяйки готовят традиционные салаты, среди которых особое место занимает "Шуба", иногда даже в виде блинов со слоями овощей и рыбы. Это блюдо знакомо практически всем и всегда вызывает праздничное настроение. Но сегодня мы предлагаем легкий и яркий вариант — салат "Радуга", который не только красочно смотрится на столе, но и обладает нежным и сбалансированным вкусом. Он быстро готовится и станет приятной альтернативой классическим новогодним рецептам. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "miroslava_kisss".

Как приготовить салат "Радуга"

Ингредиенты:

  • колбаса — 150 г;
  • сыр твердый – 100 г;
  • сухарики – 50 г;
  • огурец свежий – 1 шт.;
  • помидор — 1 шт.;
  • кукуруза консервированная – 50 г;
  • майонез – по вкусу;

Способ приготовления:

  1. Нарезать колбасу, сыр, огурец и помидор мелкими кубиками.
  2. Смешать все ингредиенты в большой салатнице.
  3. Добавить консервированную кукурузу и сухарики.
  4. Заправить майонезом и тщательно перемешать.
  5. Выложить салат в прозрачную салатницу для эффектного вида "слоев радуги".

Салат "Радуга" получается ярким, ароматным и сытным, отлично подходит для новогоднего стола. Его вкус понравится как взрослым, так и детям, а яркие цвета создают праздничную атмосферу. Это простой и быстрый рецепт, который легко приготовить, сохраняя красочность и свежесть ингредиентов.

