"Оселедець під шубою" в незвичайній подачі: ідеальна порційна закуска, яку першою розберуть зі столу (відео)
-
-
Салат "Оселедець під шубою" – незмінна класика, але його можна перетворити на оригінальну закуску
"Шубою" на святковому столі вже давно нікого не здивуєш. Цей салат з оселедцем став невід’ємною частиною новорічного меню. Але якщо змінити подачу і перетворити звичну "Шубу" на ефектну порційну закуску в тонких рожевих налисниках, то вау-ефект гарантовано.
Рецептом цієї страви поділилися на YouTube-каналі "Пан Фартух". Гості точно з'їдять цю закуску до останнього шматочка.
Інгредієнти
Для налисників
- Молоко – 450 мл
- Борошно – 130-150 г
- Яйця – 2
- Сіль – ½ ч.л.
- Олія – 2-3 ст.л.
- Буряк – 1 невеликий
Для начинки
- Буряк – 1 шт.
- Морква – 1-2 шт.
- Картопля – 4 шт.
- Оселедець – 3-4 філе
- Майонез
- Цибуля – 1 шт.
Для маринаду
- Цукор – 1 ст.л.
- Сіль – ½ ст.л.
- Оцет – 70-80 мл
- Вода – 180 мл
Етапи приготування
- Яйця посолити й збити. Додати молоко і перемішати.
- Всипати борошно і ретельно розмішати, щоб не залишилося грудок.
- Перебити буряк блендером до однорідності й додати до тіста. Розмішати.
- Додати решту молока і замішати однорідне тісто.
- Насамкінець додати олію.
- Смажити млинці на добре розігрітій сковорідці на середньому вогні.
- Картоплю, моркву та буряк натерти, оселедець розрізати повздовж на смужки.
- Цибулю нарізати чверть кільцями та замаринувати.
- Скласти начинку на млинці та закрутити.
10. Кожен млинець розрізати навпіл та викласти на тарілку.
Мариновану цибулю подати на окремій тарілці.