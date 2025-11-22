"Оселедець під шубою" в незвичайній подачі: ідеальна порційна закуска, яку першою розберуть зі столу (відео)

Салат "Оселедець під шубою" – незмінна класика, але його можна перетворити на оригінальну закуску

"Шубою" на святковому столі вже давно нікого не здивуєш. Цей салат з оселедцем став невід’ємною частиною новорічного меню. Але якщо змінити подачу і перетворити звичну "Шубу" на ефектну порційну закуску в тонких рожевих налисниках, то вау-ефект гарантовано.

Рецептом цієї страви поділилися на YouTube-каналі "Пан Фартух". Гості точно з'їдять цю закуску до останнього шматочка.

Інгредієнти

Для налисників

Молоко – 450 мл

Борошно – 130-150 г

Яйця – 2

Сіль – ½ ч.л.

Олія – 2-3 ст.л.

Буряк – 1 невеликий

Для начинки

Буряк – 1 шт.

Морква – 1-2 шт.

Картопля – 4 шт.

Оселедець – 3-4 філе

Майонез

Цибуля – 1 шт.

Для маринаду

Цукор – 1 ст.л.

Сіль – ½ ст.л.

Оцет – 70-80 мл

Вода – 180 мл

Етапи приготування

Яйця посолити й збити. Додати молоко і перемішати. Всипати борошно і ретельно розмішати, щоб не залишилося грудок. Перебити буряк блендером до однорідності й додати до тіста. Розмішати. Додати решту молока і замішати однорідне тісто. Насамкінець додати олію. Смажити млинці на добре розігрітій сковорідці на середньому вогні. Картоплю, моркву та буряк натерти, оселедець розрізати повздовж на смужки. Цибулю нарізати чверть кільцями та замаринувати. Скласти начинку на млинці та закрутити.

10. Кожен млинець розрізати навпіл та викласти на тарілку.

Мариновану цибулю подати на окремій тарілці.