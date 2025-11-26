Укр

Салат "Королевская шуба": элегантная интерпретация любимого блюда (видео)

Мария Швец
Читати українською
Королевская "Шуба"
Королевская "Шуба". Фото instagram.com

На новогоднем столе обычно подают классические блюда, среди которых особенно популярны разные салаты, в частности салат "Новогодний каприз".

Они создают атмосферу праздника и дарят знакомые с детства вкусы. Однако иногда хочется чего-то более яркого, нежного и по-настоящему праздничного. Поэтому сегодня мы предлагаем оригинальный вариант – королевскую шубу со слабосоленым лососем. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "vistovska_cooking".

Как приготовить салат "Королевская шуба".

Ингредиенты:

  • лосось слабосоленый – 150 г;
  • картофель – 2 шт.;
  • морковь – 2 шт.;
  • свекла – 2 шт.;
  • яйца – 3–4 шт.;
  • лук зеленый – 1 пучок;
  • майонез – по вкусу;
  • соль – по вкусу;
  • перец – по вкусу;

Способ приготовления:

  1. Отварить картофель, морковь, свеклу и яйца до готовности.
  2. Натереть все овощи и яйца на крупной терке.
  3. Выкладывать салат слоями, смазывая каждый слой майонезом и добавляя соль и перец по вкусу.
  4. Выложить сверху нарезанный кубиками слабосоленый лосось и посыпать зеленым луком.

Королевская шуба получается нежной, праздничной и изысканной благодаря добавлению лосося. Она отлично сочетает традиционные вкусы с современной подачей. Такой салат станет ярким акцентом новогоднего стола и поразит гостей.

