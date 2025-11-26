Салат "Королевская шуба": элегантная интерпретация любимого блюда (видео)

На новогоднем столе обычно подают классические блюда, среди которых особенно популярны разные салаты, в частности салат "Новогодний каприз".

Они создают атмосферу праздника и дарят знакомые с детства вкусы. Однако иногда хочется чего-то более яркого, нежного и по-настоящему праздничного. Поэтому сегодня мы предлагаем оригинальный вариант – королевскую шубу со слабосоленым лососем. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "vistovska_cooking".

Как приготовить салат "Королевская шуба".

Ингредиенты:

лосось слабосоленый – 150 г;

картофель – 2 шт.;

морковь – 2 шт.;

свекла – 2 шт.;

яйца – 3–4 шт.;

лук зеленый – 1 пучок;

майонез – по вкусу;

соль – по вкусу;

перец – по вкусу;

Способ приготовления:

Отварить картофель, морковь, свеклу и яйца до готовности. Натереть все овощи и яйца на крупной терке. Выкладывать салат слоями, смазывая каждый слой майонезом и добавляя соль и перец по вкусу. Выложить сверху нарезанный кубиками слабосоленый лосось и посыпать зеленым луком.

Королевская шуба получается нежной, праздничной и изысканной благодаря добавлению лосося. Она отлично сочетает традиционные вкусы с современной подачей. Такой салат станет ярким акцентом новогоднего стола и поразит гостей.