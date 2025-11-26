Салат "Королевская шуба": элегантная интерпретация любимого блюда (видео)
На новогоднем столе обычно подают классические блюда, среди которых особенно популярны разные салаты, в частности салат "Новогодний каприз".
Они создают атмосферу праздника и дарят знакомые с детства вкусы. Однако иногда хочется чего-то более яркого, нежного и по-настоящему праздничного. Поэтому сегодня мы предлагаем оригинальный вариант – королевскую шубу со слабосоленым лососем. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "vistovska_cooking".
Как приготовить салат "Королевская шуба".
Ингредиенты:
- лосось слабосоленый – 150 г;
- картофель – 2 шт.;
- морковь – 2 шт.;
- свекла – 2 шт.;
- яйца – 3–4 шт.;
- лук зеленый – 1 пучок;
- майонез – по вкусу;
- соль – по вкусу;
- перец – по вкусу;
Способ приготовления:
- Отварить картофель, морковь, свеклу и яйца до готовности.
- Натереть все овощи и яйца на крупной терке.
- Выкладывать салат слоями, смазывая каждый слой майонезом и добавляя соль и перец по вкусу.
- Выложить сверху нарезанный кубиками слабосоленый лосось и посыпать зеленым луком.
Королевская шуба получается нежной, праздничной и изысканной благодаря добавлению лосося. Она отлично сочетает традиционные вкусы с современной подачей. Такой салат станет ярким акцентом новогоднего стола и поразит гостей.