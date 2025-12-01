Рус

Зефір з хурмою та горіхами: ніжний десерт, який тане в роті

Марія Швець
Зефір з хурмою та горіхами
Фото instagram.com

Хурма — це соковитий осінній фрукт із яскравим смаком, який цінують не лише за користь, а й за універсальність у кулінарії.

З неї готують десерти, варення, соуси й навіть ароматну настоянку. Але сьогодні ми пропонуємо перетворити хурму на витончений десерт — ніжний домашній зефір із горіхами, який стане справжньою прикрасою столу та здивує поєднанням текстури й смаку. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "nesterova_zefir".

Як приготувати зефір з хурмою та горіхами

Інгредієнти

  • вода – 70 г;
  • пюре хурми – 130 г;
  • пюре яблучне – 70 г;
  • агар-агар – 7 г;
  • цукор – 350 г;
  • яєчний білок – 75 г;
  • лимонна кислота – 1–2 г;
  • горіхи подрібнені – 50 г;

Спосіб приготування:

  1. Змішати в сотейнику воду, пюре хурми, яблучне пюре, агар-агар та 300 г цукру, поставити на середній вогонь і довести до кипіння, постійно помішуючи.
  2. Уварити масу до температури 105–106 °C або до загустіння сиропу.
  3. Збити яєчний білок із 60 г цукру та лимонною кислотою до стійкої пишної піни.
  4. Влити гарячий сироп тонкою цівкою в білкову масу, не припиняючи збивати.
  5. Продовжувати збивати до утворення густої, блискучої та стабільної текстури.
  6. Вмішати подрібнені горіхи лопаткою або на мінімальних обертах міксера.
  7. Відсадити зефір на пергамент або силіконовий килимок за допомогою кондитерського мішка.
  8. Залишити зефір підсихати при кімнатній температурі на 12–24 години до стабілізації.
