Зефір з хурмою та горіхами: ніжний десерт, який тане в роті

Хурма — це соковитий осінній фрукт із яскравим смаком, який цінують не лише за користь, а й за універсальність у кулінарії.

З неї готують десерти, варення, соуси й навіть ароматну настоянку. Але сьогодні ми пропонуємо перетворити хурму на витончений десерт — ніжний домашній зефір із горіхами, який стане справжньою прикрасою столу та здивує поєднанням текстури й смаку. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "nesterova_zefir".

Як приготувати зефір з хурмою та горіхами

Інгредієнти

вода – 70 г;

пюре хурми – 130 г;

пюре яблучне – 70 г;

агар-агар – 7 г;

цукор – 350 г;

яєчний білок – 75 г;

лимонна кислота – 1–2 г;

горіхи подрібнені – 50 г;

Спосіб приготування: