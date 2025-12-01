Зефір з хурмою та горіхами: ніжний десерт, який тане в роті
Хурма — це соковитий осінній фрукт із яскравим смаком, який цінують не лише за користь, а й за універсальність у кулінарії.
З неї готують десерти, варення, соуси й навіть ароматну настоянку. Але сьогодні ми пропонуємо перетворити хурму на витончений десерт — ніжний домашній зефір із горіхами, який стане справжньою прикрасою столу та здивує поєднанням текстури й смаку. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "nesterova_zefir".
Як приготувати зефір з хурмою та горіхами
Інгредієнти
- вода – 70 г;
- пюре хурми – 130 г;
- пюре яблучне – 70 г;
- агар-агар – 7 г;
- цукор – 350 г;
- яєчний білок – 75 г;
- лимонна кислота – 1–2 г;
- горіхи подрібнені – 50 г;
Спосіб приготування:
- Змішати в сотейнику воду, пюре хурми, яблучне пюре, агар-агар та 300 г цукру, поставити на середній вогонь і довести до кипіння, постійно помішуючи.
- Уварити масу до температури 105–106 °C або до загустіння сиропу.
- Збити яєчний білок із 60 г цукру та лимонною кислотою до стійкої пишної піни.
- Влити гарячий сироп тонкою цівкою в білкову масу, не припиняючи збивати.
- Продовжувати збивати до утворення густої, блискучої та стабільної текстури.
- Вмішати подрібнені горіхи лопаткою або на мінімальних обертах міксера.
- Відсадити зефір на пергамент або силіконовий килимок за допомогою кондитерського мішка.
- Залишити зефір підсихати при кімнатній температурі на 12–24 години до стабілізації.