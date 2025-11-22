Тропічний секрет у пляшці: настоянка на хурмі, що розкриває фрукт зовсім по-іншому (відео)
Хурма — це солодкий тропічний фрукт з ніжною м’якоттю та унікальним ароматом, який поєднує в собі легку медовість та фруктову свіжість.
Вона багата на вітаміни, мікроелементи та антиоксиданти, завдяки чому її часто використовують не лише для десертів, а й у салатах, соусах та навіть випічці. Наприклад, салат з хурмою та горіхами або з сиром фета стане яскравим осіннім доповненням до вашого столу.
Однак хурма не обмежується лише свіжим вживанням. З неї можна приготувати ароматні компоти, джеми, соки, а також настоянки — напої, які зберігають смак та аромат фрукта, додаючи йому теплих пряних нот. Сьогодні ми пропонуємо приготувати домашню настоянку на хурмі з додаванням апельсинової цедри, меду та пряного кардамону. Така настоянка стане чудовим подарунком для друзів або вишуканим доповненням до вашого вечірнього чаювання чи коктейлів. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "city_bartender".
Як приготувати настоянку на хурмі
Інгредієнти:
- хурма – 300 г;
- смуги апельсинової цедри – 4 шт.;
- зерна зеленого кардамону – 3 шт.;
- мед – 50 мл;
- горілка – 500 мл;
Спосіб приготування:
- Вимити хурму, очистити від шкірки та нарізати невеликими шматочками.
- Покласти хурму в чисту скляну банку, додати апельсинову цедру та кардамон.
- Залити горілкою та додати мед, акуратно перемішати.
- Закрити банку кришкою і залишити настоюватися в темному прохолодному місці на 14 днів.
- Після настоювання процідити настоянку через марлю або сито та розлити по пляшках.