Тропічний секрет у пляшці: настоянка на хурмі, що розкриває фрукт зовсім по-іншому (відео)

Марія Швець
Настоянка на хурмі
Настоянка на хурмі. Фото instagram.com

Хурма — це солодкий тропічний фрукт з ніжною м’якоттю та унікальним ароматом, який поєднує в собі легку медовість та фруктову свіжість.

Вона багата на вітаміни, мікроелементи та антиоксиданти, завдяки чому її часто використовують не лише для десертів, а й у салатах, соусах та навіть випічці. Наприклад, салат з хурмою та горіхами або з сиром фета стане яскравим осіннім доповненням до вашого столу.

Однак хурма не обмежується лише свіжим вживанням. З неї можна приготувати ароматні компоти, джеми, соки, а також настоянки — напої, які зберігають смак та аромат фрукта, додаючи йому теплих пряних нот. Сьогодні ми пропонуємо приготувати домашню настоянку на хурмі з додаванням апельсинової цедри, меду та пряного кардамону. Така настоянка стане чудовим подарунком для друзів або вишуканим доповненням до вашого вечірнього чаювання чи коктейлів. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "city_bartender".

Як приготувати настоянку на хурмі

Інгредієнти:

  • хурма – 300 г;
  • смуги апельсинової цедри – 4 шт.;
  • зерна зеленого кардамону – 3 шт.;
  • мед – 50 мл;
  • горілка – 500 мл;

Спосіб приготування:

  1. Вимити хурму, очистити від шкірки та нарізати невеликими шматочками.
  2. Покласти хурму в чисту скляну банку, додати апельсинову цедру та кардамон.
  3. Залити горілкою та додати мед, акуратно перемішати.
  4. Закрити банку кришкою і залишити настоюватися в темному прохолодному місці на 14 днів.
  5. Після настоювання процідити настоянку через марлю або сито та розлити по пляшках.
