Тропічний секрет у пляшці: настоянка на хурмі, що розкриває фрукт зовсім по-іншому (відео)

Хурма — це солодкий тропічний фрукт з ніжною м’якоттю та унікальним ароматом, який поєднує в собі легку медовість та фруктову свіжість.

Вона багата на вітаміни, мікроелементи та антиоксиданти, завдяки чому її часто використовують не лише для десертів, а й у салатах, соусах та навіть випічці. Наприклад, салат з хурмою та горіхами або з сиром фета стане яскравим осіннім доповненням до вашого столу.

Однак хурма не обмежується лише свіжим вживанням. З неї можна приготувати ароматні компоти, джеми, соки, а також настоянки — напої, які зберігають смак та аромат фрукта, додаючи йому теплих пряних нот. Сьогодні ми пропонуємо приготувати домашню настоянку на хурмі з додаванням апельсинової цедри, меду та пряного кардамону. Така настоянка стане чудовим подарунком для друзів або вишуканим доповненням до вашого вечірнього чаювання чи коктейлів. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "city_bartender".

Як приготувати настоянку на хурмі

Інгредієнти:

хурма – 300 г;

смуги апельсинової цедри – 4 шт.;

зерна зеленого кардамону – 3 шт.;

мед – 50 мл;

горілка – 500 мл;

Спосіб приготування: