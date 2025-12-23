Рус

Грибна юшка на Святвечір: традиційний рецепт із сушених білих грибів (відео)

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Пісна грибна юшка
Пісна грибна юшка. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Страва, без якої не обходиться Святвечір

Пісна грибна юшка, як і кутя, це одна з традиційних страв Святий вечір 24 грудня. Її готують із сушених білих грибів, щоб отримати насичений відвар та неповторний аромат. Саме в такому вигляді — без круп, картоплі чи макаронів — юшку подають у Святвечір. Грибна юшка чудово смакує з пампушками з часником, варениками з капустою або пісними голубцями.

Процес приготування справжньої грибної юшки показали на YouTube-каналі Карпатські шкварки. В повсякденному варіанті цю ж юшку можна зробити більш ситною, додавши дрібні макарони або відварену картоплю.

Інгредієнти

  • Білі сушені гриби — 50 г
  • Вода — 3 л
  • Цибуля — 1 шт.
  • Морква — 1 шт.
  • Корінь петрушки — 1 шт.
  • Лавровий лист — 1 шт.
  • Перець горошком — 5 шт.
  • Часник — 1 зубчик
  • Сіль — 1 ч. л.

Етапи приготування

  1. Висипте гриби у глибоку миску та залийте чистою холодною водою. Залиште настоюватися приблизно на годину, щоб вони стали м’якими та збільшилися в об’ємі.
  2. Обережно вийміть гриби з настою. Сам настій не виливайте — це основа страви. Самі ж грибочки ретельно промийте під проточною водою (можливо, двічі), щоб видалити пісок чи лісове сміття.
  3. Наріжте розмоклі гриби на середні шматочки безпосередньо перед варінням. Це дозволить зробити юшку охайною, а шматочки — рівномірними.
  4. Візьміть сито, застеліть його марлею і процідіть воду, у якій мокли гриби, у каструлю. Якщо настій занадто чорний або гіркий (через неправильну сушку), краще його не використовувати. Долийте чистої води до настою з грибами, щоб загальний об’єм рідини становив приблизно 3 літри. Поставте на вогонь.
  5. Як тільки вода почне закипати, обов’язково зніміть ложкою піну (шумовиння). Це зробить страву прозорою.
  6. Покладіть у каструлю цибулю, корінь петрушки, морквину, чорний перець горошком, сіль, зубчик часнику. Варіть до повної готовності грибів.
  7. Коли овочі та гриби зварилися, влийте 1 столову ложку олії. У пісній страві олія поєднає аромати та зробить текстуру юшки м’якшою і багатшою.
Теги:
#Рецепти #Гриби #Святвечір #Святкове меню