Грибна юшка на Святвечір: традиційний рецепт із сушених білих грибів (відео)
Страва, без якої не обходиться Святвечір
Пісна грибна юшка, як і кутя, це одна з традиційних страв Святий вечір 24 грудня. Її готують із сушених білих грибів, щоб отримати насичений відвар та неповторний аромат. Саме в такому вигляді — без круп, картоплі чи макаронів — юшку подають у Святвечір. Грибна юшка чудово смакує з пампушками з часником, варениками з капустою або пісними голубцями.
Процес приготування справжньої грибної юшки показали на YouTube-каналі Карпатські шкварки. В повсякденному варіанті цю ж юшку можна зробити більш ситною, додавши дрібні макарони або відварену картоплю.
Інгредієнти
- Білі сушені гриби — 50 г
- Вода — 3 л
- Цибуля — 1 шт.
- Морква — 1 шт.
- Корінь петрушки — 1 шт.
- Лавровий лист — 1 шт.
- Перець горошком — 5 шт.
- Часник — 1 зубчик
- Сіль — 1 ч. л.
Етапи приготування
- Висипте гриби у глибоку миску та залийте чистою холодною водою. Залиште настоюватися приблизно на годину, щоб вони стали м’якими та збільшилися в об’ємі.
- Обережно вийміть гриби з настою. Сам настій не виливайте — це основа страви. Самі ж грибочки ретельно промийте під проточною водою (можливо, двічі), щоб видалити пісок чи лісове сміття.
- Наріжте розмоклі гриби на середні шматочки безпосередньо перед варінням. Це дозволить зробити юшку охайною, а шматочки — рівномірними.
- Візьміть сито, застеліть його марлею і процідіть воду, у якій мокли гриби, у каструлю. Якщо настій занадто чорний або гіркий (через неправильну сушку), краще його не використовувати. Долийте чистої води до настою з грибами, щоб загальний об’єм рідини становив приблизно 3 літри. Поставте на вогонь.
- Як тільки вода почне закипати, обов’язково зніміть ложкою піну (шумовиння). Це зробить страву прозорою.
- Покладіть у каструлю цибулю, корінь петрушки, морквину, чорний перець горошком, сіль, зубчик часнику. Варіть до повної готовності грибів.
- Коли овочі та гриби зварилися, влийте 1 столову ложку олії. У пісній страві олія поєднає аромати та зробить текстуру юшки м’якшою і багатшою.