Грибна юшка на Святвечір: традиційний рецепт із сушених білих грибів (відео)

Страва, без якої не обходиться Святвечір

Пісна грибна юшка, як і кутя, це одна з традиційних страв Святий вечір 24 грудня. Її готують із сушених білих грибів, щоб отримати насичений відвар та неповторний аромат. Саме в такому вигляді — без круп, картоплі чи макаронів — юшку подають у Святвечір. Грибна юшка чудово смакує з пампушками з часником, варениками з капустою або пісними голубцями.

Процес приготування справжньої грибної юшки показали на YouTube-каналі Карпатські шкварки. В повсякденному варіанті цю ж юшку можна зробити більш ситною, додавши дрібні макарони або відварену картоплю.

Інгредієнти

Білі сушені гриби — 50 г

Вода — 3 л

Цибуля — 1 шт.

Морква — 1 шт.

Корінь петрушки — 1 шт.

Лавровий лист — 1 шт.

Перець горошком — 5 шт.

Часник — 1 зубчик

Сіль — 1 ч. л.

Етапи приготування