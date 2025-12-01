Зефир с хурмой и орехами: нежный десерт, тающий во рту
Хурма – это сочный осенний фрукт с ярким вкусом, который ценят не только за пользу, но и за универсальность в кулинарии.
Из нее готовят десерты, варенье, соусы и даже ароматную настойку. Но сегодня мы предлагаем превратить хурму в изящный десерт — нежный домашний зефир с орехами, который станет настоящим украшением стола и удивит сочетанием текстуры и вкуса. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "nesterova_zefir".
Как приготовить зефир с хурмой и орехами
Ингредиенты:
- вода – 70 г;
- пюре хурмы – 130 г;
- пюре яблочное – 70 г;
- агар-агар – 7 г;
- сахар – 350 г;
- яичный белок – 75 г;
- лимонная кислота – 1–2 г;
- орехи измельченные – 50 г;
Способ приготовления:
- Смешать в сотейнике воду, пюре хурмы, яблочное пюре, агар-агар и 300 г сахара, поставить на средний огонь и довести до кипения, постоянно помешивая.
- Уварить массу до 105–106 °C или до загустения сиропа.
- Взбить яичный белок из 60 г сахара и лимонной кислотой до устойчивой пышной пены.
- Влить горячий сироп тонкой струйкой в белковую массу, не прекращая взбивать.
- Продолжать взбивать до образования густой, блестящей и стабильной текстуры.
- Вмешать измельченные орехи лопаткой или на минимальных оборотах миксера.
- Отсадите зефир на пергамент или силиконовый коврик с помощью кондитерского мешка.
- Оставить зефир подсыхать при комнатной температуре на 12–24 часа до стабилизации.