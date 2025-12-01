Зефир с хурмой и орехами: нежный десерт, тающий во рту

Хурма – это сочный осенний фрукт с ярким вкусом, который ценят не только за пользу, но и за универсальность в кулинарии.

Из нее готовят десерты, варенье, соусы и даже ароматную настойку. Но сегодня мы предлагаем превратить хурму в изящный десерт — нежный домашний зефир с орехами, который станет настоящим украшением стола и удивит сочетанием текстуры и вкуса. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "nesterova_zefir".

Как приготовить зефир с хурмой и орехами

Ингредиенты:

вода – 70 г;

пюре хурмы – 130 г;

пюре яблочное – 70 г;

агар-агар – 7 г;

сахар – 350 г;

яичный белок – 75 г;

лимонная кислота – 1–2 г;

орехи измельченные – 50 г;

Способ приготовления: