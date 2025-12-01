Укр

Зефир с хурмой и орехами: нежный десерт, тающий во рту

Мария Швец
Зефир с хурмой и орехами
Зефир с хурмой и орехами. Фото instagram.com

Хурма – это сочный осенний фрукт с ярким вкусом, который ценят не только за пользу, но и за универсальность в кулинарии.

Из нее готовят десерты, варенье, соусы и даже ароматную настойку. Но сегодня мы предлагаем превратить хурму в изящный десерт — нежный домашний зефир с орехами, который станет настоящим украшением стола и удивит сочетанием текстуры и вкуса. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "nesterova_zefir".

Как приготовить зефир с хурмой и орехами

Ингредиенты:

  • вода – 70 г;
  • пюре хурмы – 130 г;
  • пюре яблочное – 70 г;
  • агар-агар – 7 г;
  • сахар – 350 г;
  • яичный белок – 75 г;
  • лимонная кислота – 1–2 г;
  • орехи измельченные – 50 г;

Способ приготовления:

  1. Смешать в сотейнике воду, пюре хурмы, яблочное пюре, агар-агар и 300 г сахара, поставить на средний огонь и довести до кипения, постоянно помешивая.
  2. Уварить массу до 105–106 °C или до загустения сиропа.
  3. Взбить яичный белок из 60 г сахара и лимонной кислотой до устойчивой пышной пены.
  4. Влить горячий сироп тонкой струйкой в белковую массу, не прекращая взбивать.
  5. Продолжать взбивать до образования густой, блестящей и стабильной текстуры.
  6. Вмешать измельченные орехи лопаткой или на минимальных оборотах миксера.
  7. Отсадите зефир на пергамент или силиконовый коврик с помощью кондитерского мешка.
  8. Оставить зефир подсыхать при комнатной температуре на 12–24 часа до стабилизации.
