Салат "Принц" до Нового року: королівськи смачний і шляхетно ніжний (відео)

Салат виходить святковим та дуже смачним

Переважно на Новий рік готують перевірені святкові страви, зокрема закуску з листкового тіста "Ялинки", м’ясні нарізки та класичні салати. Але щороку хочеться додати до меню щось нове й особливе. Саме тому ми пропонуємо приготувати салат "Принц" — ситний, багатошаровий і дуже ефектний. Ця страва миттєво стає головною прикрасою святкового столу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "iriska_dimitrova".

Як приготувати салат "Принц"

Інгредієнти:

варена яловичина — 250–280 г;

часник — 1 зубчик;

мариновані огірки — 200 г;

яйця варені — 4 шт.;

твердий сир — 100 г;

волоські горіхи — 70 г;

майонез — за смаком;

сіль — за смаком;

чорний перець — за смаком;

Спосіб приготування:

Нарізати або розібрати яловичину на тонкі волокна. Додати подрібнений часник, сіль, перець та 2–3 ложки майонезу до м’яса і перемішати. Викласти м’ясо першим шаром у форму діаметром 18–20 см. Подрібнити мариновані огірки, відтиснути зайву вологу та викласти другим шаром, змастивши майонезом. Натерти яйця на крупній тертці, викласти третім шаром і полити майонезом. Натерти сир на дрібній тертці, сформувати четвертий шар і знову змастити майонезом. Підсушити горіхи на сухій сковорідці, подрібнити ножем і рівномірно посипати зверху салат.

Як і з чим подавати:

Салат найкраще подавати після охолодження, щоб шари добре просочилися. Для святкової подачі прикрасьте зеленню, горіхами або зернами граната. Він чудово поєднується з м’ясними закусками, овочевими салатами та домашнім хлібом. Салат гарно виглядає на великій тарелі або у прозорій формі.

Салат "Принц" — це ідеальне поєднання ніжності, ситості та святкового вигляду. Він неодмінно сподобається гостям і стане одним із фаворитів новорічного столу. Простий у приготуванні, але розкішний у смаку, цей рецепт захочеться повторювати з року в рік. Додайте його до святкового меню — і він точно виправдає свою назву.