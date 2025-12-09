Рус

Салат "Принц" до Нового року: королівськи смачний і шляхетно ніжний (відео)

Марія Швець
Салат "Принц"
Салат "Принц". Фото instagram.com

Салат виходить святковим та дуже смачним

Переважно на Новий рік готують перевірені святкові страви, зокрема закуску з листкового тіста "Ялинки", м’ясні нарізки та класичні салати. Але щороку хочеться додати до меню щось нове й особливе. Саме тому ми пропонуємо приготувати салат "Принц" — ситний, багатошаровий і дуже ефектний. Ця страва миттєво стає головною прикрасою святкового столу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "iriska_dimitrova".

Як приготувати салат "Принц"

Інгредієнти:

  • варена яловичина — 250–280 г;
  • часник — 1 зубчик;
  • мариновані огірки — 200 г;
  • яйця варені — 4 шт.;
  • твердий сир — 100 г;
  • волоські горіхи — 70 г;
  • майонез — за смаком;
  • сіль — за смаком;
  • чорний перець — за смаком;

Спосіб приготування:

  1. Нарізати або розібрати яловичину на тонкі волокна.
  2. Додати подрібнений часник, сіль, перець та 2–3 ложки майонезу до м’яса і перемішати.
  3. Викласти м’ясо першим шаром у форму діаметром 18–20 см.
  4. Подрібнити мариновані огірки, відтиснути зайву вологу та викласти другим шаром, змастивши майонезом.
  5. Натерти яйця на крупній тертці, викласти третім шаром і полити майонезом.
  6. Натерти сир на дрібній тертці, сформувати четвертий шар і знову змастити майонезом.
  7. Підсушити горіхи на сухій сковорідці, подрібнити ножем і рівномірно посипати зверху салат.

Як і з чим подавати:

Салат найкраще подавати після охолодження, щоб шари добре просочилися. Для святкової подачі прикрасьте зеленню, горіхами або зернами граната. Він чудово поєднується з м’ясними закусками, овочевими салатами та домашнім хлібом. Салат гарно виглядає на великій тарелі або у прозорій формі.

Салат "Принц" — це ідеальне поєднання ніжності, ситості та святкового вигляду. Він неодмінно сподобається гостям і стане одним із фаворитів новорічного столу. Простий у приготуванні, але розкішний у смаку, цей рецепт захочеться повторювати з року в рік. Додайте його до святкового меню — і він точно виправдає свою назву.

