Не просто каша, а справжня насолода: як приготувати корисну вівсянку з ароматними яблуками
Ніжна вівсянка з карамелізованими яблуками не лише зарядить енергією, а й наповнить оселю неймовірним ароматом затишку
Вівсянка вважається королевою сніданків. Ця каша багата на клітковину, допомагає роботі травлення й дарує відчуття ситості на пів дня, тож її недарма називають одним із найкорисніших ранкових прийомів їжі.
Раніше ми вже ділилися рецептом солоної вівсянки, а в холодні дні пропонуємо приготувати ароматну солодку версію — ніжну вівсянку з яблуками, корицею та горіхами. Така каша вийде не тільки смачною та корисною, а й наповнить дім затишним ароматом. Рецептом з нами поділилися в Telegram-каналі "Смачна хата".
Як приготувати вівсянку з яблуками
Інгредієнти:
- Вівсяні пластівці — 1 склянка
- Молоко (або вода) — 2 склянки
- Яблуко велике — 1 шт.
- Вершкове масло — 1 ч. л.
- Кориця мелена — 1/2 ч. л.
- Мед або кленовий сироп — 1-2 ст. л.
- Горіхи (волоськи або мигдаль) — жменя
- Насіння чіа або льону — за бажанням
Спосіб приготування:
- У каструлі доведіть молоко або воду до кипіння. Всипте вівсянку та варіть на невеликому вогні 5–7 хвилин. Постійно помішуйте, поки каша не набуде кремової консистенції.
- Поки вариться каша, наріжте яблуко кубиками. На сковороді розтопіть вершкове масло, додайте яблука та посипте їх корицею. Обсмажуйте 3–5 хвилин до м'якості.
- До готової вівсянки додайте мед або сироп, ретельно перемішайте.
- Викладіть кашу в глибоку тарілку, зверху прикрасьте теплими пряними яблуками, подрібненими горіхами та насінням.
Як та з чим подавати
Вівсянка швидко холоне і застигає. Тому перед тим як викладати кашу, обполосніть тарілку окропом, щоб сніданок довше залишався теплим.
Додайте дрібку солі навіть у солодку кашу. Сіль — це підсилювач смаку, вона зробить аромат кориці та яблук яскравішим. А якщо каша здається занадто густою, додайте трохи гарячого молока.
До вівсянки з яблуками подавайте теплі напої. Підійде як гаряче какао, так і трав’яний чай.