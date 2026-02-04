Не просто каша, а справжня насолода: як приготувати корисну вівсянку з ароматними яблуками

Ніжна вівсянка з карамелізованими яблуками не лише зарядить енергією, а й наповнить оселю неймовірним ароматом затишку

Вівсянка вважається королевою сніданків. Ця каша багата на клітковину, допомагає роботі травлення й дарує відчуття ситості на пів дня, тож її недарма називають одним із найкорисніших ранкових прийомів їжі.

Раніше ми вже ділилися рецептом солоної вівсянки, а в холодні дні пропонуємо приготувати ароматну солодку версію — ніжну вівсянку з яблуками, корицею та горіхами. Така каша вийде не тільки смачною та корисною, а й наповнить дім затишним ароматом. Рецептом з нами поділилися в Telegram-каналі "Смачна хата".

Як приготувати вівсянку з яблуками

Інгредієнти:

Вівсяні пластівці — 1 склянка

Молоко (або вода) — 2 склянки

Яблуко велике — 1 шт.

Вершкове масло — 1 ч. л.

Кориця мелена — 1/2 ч. л.

Мед або кленовий сироп — 1-2 ст. л.

Горіхи (волоськи або мигдаль) — жменя

Насіння чіа або льону — за бажанням

Спосіб приготування:

У каструлі доведіть молоко або воду до кипіння. Всипте вівсянку та варіть на невеликому вогні 5–7 хвилин. Постійно помішуйте, поки каша не набуде кремової консистенції. Поки вариться каша, наріжте яблуко кубиками. На сковороді розтопіть вершкове масло, додайте яблука та посипте їх корицею. Обсмажуйте 3–5 хвилин до м'якості. До готової вівсянки додайте мед або сироп, ретельно перемішайте. Викладіть кашу в глибоку тарілку, зверху прикрасьте теплими пряними яблуками, подрібненими горіхами та насінням.

Як та з чим подавати

Вівсянка швидко холоне і застигає. Тому перед тим як викладати кашу, обполосніть тарілку окропом, щоб сніданок довше залишався теплим.

Додайте дрібку солі навіть у солодку кашу. Сіль — це підсилювач смаку, вона зробить аромат кориці та яблук яскравішим. А якщо каша здається занадто густою, додайте трохи гарячого молока.

До вівсянки з яблуками подавайте теплі напої. Підійде як гаряче какао, так і трав’яний чай.