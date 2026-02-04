Замість готових намазок: секрет ніжного рибного паштету власноруч (відео)

Чудове доповнення до сніданку

Рибу готують у різний спосіб — її запікають, варять, тушкують, а хек часто готують у томатному соусі для ситного обіду. Але сьогодні ми пропонуємо альтернативу — ніжний і ароматний рибний паштет, який легко приготувати вдома без магазинних добавок. Важливо обирати свіже або охолоджене філе, без кісточок та з рівномірною текстурою, щоб паштет вийшов однорідним і шовковистим. Також можна експериментувати з видами риби — наприклад, горбуша, сьомга або форель додадуть різні відтінки смаку, а апельсинова цедра зробить його більш ароматним і освіжаючим. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "katia_cooking_".

Як приготувати рибний паштет

Інгредієнти:

червона риба (філе) – 400 г;

вершковий сир – 200 г;

сік лимона – 1/2 шт.;

цедра апельсина – 1 шт.;

сіль – за смаком;

Спосіб приготування:

Відварити або запекти рибу до готовності. Перекласти рибу в блендер, додати вершковий сир, сік лимона, цедру апельсина та сіль. Перебити до однорідної кремової текстури. Перекласти в миску або форму для подачі та охолодити перед подачею.

Як і з чим подавати

Паштет ідеально смакує на свіжому хлібі, тості або крекерах. Його можна прикрасити гілочкою зелені, тонкими скибочками лимона або невеликою кількістю чорної ікри для святкового вигляду. Також паштет добре поєднується з овочевими салатами, маринованими огірками або скибочками свіжих овочів. Для вечірок можна подавати його у маленьких креманках з тостами поруч — таке оформлення буде виглядати святково та апетитно.