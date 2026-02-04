Тане у роті як морозиво: простий рецепт торта "Пломбір" без випічки (відео)

Ніжний, вершковий десерт готується із доступних продуктів

Для приготування домашніх десертів не завжди потрібна духовка. Раніше ми ділилися рецептом чізкейку з двох інгредієнтів, а тепер пропонуємо спробувати приготувати торт "Пломбір". Така назва не випадкова. Цей торт виходить ніжним, вершковим і за смаком нагадує морозиво. Рецептом десерту поділилася кулінарна блогерка zhuravlina_cooking.

Як приготувати торт "Пломбір"

Інгредієнти

Для пісочної крихти:

Борошно — 250 г

Цукор — 60 г

Вершкове масло — 120 г

Сіль — щіпка

Для заварного крему:

Сметана (20%) — 500 г

Яйця — 2 шт.

Цукор — 120 г

Кукурудзяний крохмаль — 1 ст. л.

Ванільний цукор — 20 г

Вершкове масло — 50-60 г

Спосіб приготування: