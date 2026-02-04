Тане у роті як морозиво: простий рецепт торта "Пломбір" без випічки (відео)
Ніжний, вершковий десерт готується із доступних продуктів
Для приготування домашніх десертів не завжди потрібна духовка. Раніше ми ділилися рецептом чізкейку з двох інгредієнтів, а тепер пропонуємо спробувати приготувати торт "Пломбір". Така назва не випадкова. Цей торт виходить ніжним, вершковим і за смаком нагадує морозиво. Рецептом десерту поділилася кулінарна блогерка zhuravlina_cooking.
Як приготувати торт "Пломбір"
Інгредієнти
Для пісочної крихти:
- Борошно — 250 г
- Цукор — 60 г
- Вершкове масло — 120 г
- Сіль — щіпка
Для заварного крему:
- Сметана (20%) — 500 г
- Яйця — 2 шт.
- Цукор — 120 г
- Кукурудзяний крохмаль — 1 ст. л.
- Ванільний цукор — 20 г
- Вершкове масло — 50-60 г
Спосіб приготування:
- У мисці з’єднайте м’яке вершкове масло, цукор, борошно та дрібку солі. Розтріть масу руками до стану дрібної крихти. Викладіть суміш на суху сковорідку та обсмажуйте на середньому вогні, постійно помішуючи, близько 5–6 хвилин до золотистого кольору.
- У сотейнику змішайте яйця, цукор, кукурудзяний крохмаль і сметану. Поставте на середній вогонь і варіть, безперервно помішуючи вінчиком до загустіння. Як тільки з’являться перші бульбашки, поваріть ще 30 секунд і знімайте з плити.
- У гарячий крем додайте ванільний цукор і вершкове масло, перемішайте до однорідності.
- Відкладіть 4 столові ложки крихти для прикрашання верху. Решту маси розділіть на 4 рівні частини.
- Дно форми (діаметром 20–22 см) застеліть пергаментом. Викладайте шарами: шар крихти, потім шар гарячого крему. Повторюйте, поки не закінчаться інгредієнти. Останнім шаром розподіліть відкладену раніше крихту.
- Накрийте форму харчовою плівкою "в контакт". Дайте торту охолонути при кімнатній температурі, після чого приберіть у холодильник на 6–8 годин (краще на ніч) для просочення та стабілізації.