Скільки хліба додавати у фарш, щоб котлети були соковитими: відома правильна пропорція

У фарш потрібно додавати лише білий хліб

Котлети — одна з найпопулярніших м'ясних страв у повсякденному меню. На перший погляд здається, що приготувати їх простіше простого, проте навіть у такому звичному рецепті є свої тонкощі. Не знаючи їх, котлети легко зіпсувати.

Одна з поширених помилок пов'язана з додаванням хліба у фарш. Багато хто вважає, що його кладуть тільки для збільшення об'єму м'яса, але насправді цей інгредієнт допомагає зберегти соковитість і зробити котлети ніжнішими. Головне — не переборщити з його кількістю.

Для чого хліб додають у фарш

Хліб дійсно допомагає збільшити порцію фарша. Але він виконує і важливішу функцію. Розмочений хліб вбирає вологу з фаршу і утримує її всередині під час смаження або запікання. Саме завдяки цьому котлети не пересихають, а виходять соковитими та ніжними.

Скільки хліба потрібно додавати у фарш

Хліб може як покращити, так і зіпсувати котлети, якщо не дотримуватися пропорцій. Велика кількість хліба зробить котлети занадто м'якими, і вони розпадатимуться, а якщо додати мало хліба, котлети можуть вийти сухими та жорсткими. Оптимальна пропорція — це 1 частина хліба на 4 частини м'яса. Це дозволяє досягти ідеальної консистенції.

Кулінар Євген Клопотенко радить на 1 кілограм фаршу додавати 200–250 грамів білого хліба, розмоченого в 300–350 мілілітрах води, молока або жирних вершків.

Важливо використовувати саме білий хліб без скоринки — він краще вбирає рідину і робить фарш однорідним. Хліб обов'язково потрібно добре віджати, щоб не було зайвої вологи. І тоді котлети вийдуть дійсно смачними.

