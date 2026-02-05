Всього три інгредієнти - і смакота на столі: рецепт корисних домашніх цукерок (відео)

Готується швидко — виходить смачно

У домашніх умовах можна приготувати безліч цукерок — від простих шоколадних трюфелів до популярних "Рафаело" з кокосовою стружкою. Але сьогодні ми пропонуємо більш корисну альтернативу магазинним солодощам — цукерки з чорносливу та горіхів без зайвого цукру й консервантів. Це ідеальний варіант для тих, хто хоче солодкого, але водночас стежить за складом продуктів. Головна помилка — брати пересушений чорнослив або старі горіхи, адже саме від їхньої якості залежить ніжність і насичений смак готових цукерок. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "tetiana_tsavaliuk".

Як приготувати корисні цукерки

Інгредієнти:

чорнослив – 300 г;

горіхи волоські або інші – 300 г;

шоколад 70% – 150 г;

олія – 25 г.

Спосіб приготування:

Промити чорнослив і за потреби замочити його в теплій воді на 10 хвилин, щоб він став м’яким. Подрібнити чорнослив і горіхи в блендері або м’ясорубці до однорідної маси. Сформувати з отриманої суміші невеликі кульки однакового розміру. Розтопити шоколад на водяній бані разом з олією до гладкої текстури. Занурити кожну цукерку в шоколад і викласти на пергамент. Поставити в холодильник на 30–40 хвилин до повного застигання.

Як і з чим подавати

Такі цукерки найкраще подавати охолодженими — вони чудово поєднуються з кавою, зеленим чаєм або трав’яними настоями. Для святкової подачі їх можна викласти в паперові капсули або посипати зверху кокосовою стружкою, какао чи подрібненими горіхами. За бажанням шоколад можна замінити на білий або молочний, а частину горіхів — на мигдаль чи фундук.

Ці цукерки — вдалий приклад того, як із простих і доступних інгредієнтів можна створити корисний десерт без зайвих добавок. Вони добре зберігаються в холодильнику кілька днів і стануть чудовою альтернативою фабричним солодощам як для дорослих, так і для дітей.