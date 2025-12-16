Шикарна подача — незабутній смак: салат "Шапка Санти" стане хітом новорічного столу (відео)

Наближається Новий рік, і господині вже активно планують, чим частуватимуть рідних та гостей.

У списку святкових страв часто з’являється улюблений багатьма салат "Принц", адже він ситний і перевірений часом. Але цього року варто додати на святковий стіл щось справді оригінальне. Пропонуємо приготувати салат "Шапка Санти" — страву з ефектною подачею та ніжним смаком, яка точно стане зіркою новорічного меню. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "alin_withkitchen".

Як приготувати салат "Шапка Санти"

Інгредієнти:

тісто філо – 7–10 листів;

курка варена – 300 г;

гранат – зерна половини;

волоський горіх – 50 г;

цибуля смажена – 2 головки;

паста з петрушки або кінзи – 1 ст. л.;

сіль, перець – за смаком;

йогурт грецький – 3 ст. л.;

часник – 1 зубчик;

масло вершкове – для змащування;

Спосіб приготування:

Змастити форму вершковим маслом, викладати листи тіста філо, кожен змащуючи маслом та обрізаючи краї, випікати при 170°C до золотистого кольору. Змішати курку, смажену цибулю, подрібнений горіх, зерна граната та пасту з зелені, посолити та поперчити. Змішати грецький йогурт із подрібненим часником для заправки. Викласти начинку в остиглу основу, полити соусом та прикрасити гранатом, зеленню і шматочками запеченого тіста філо.

Подавати салат найкраще у тій самій хрусткій основі з тіста філо, розрізаючи його порційно, як пиріг. Для красивої подачі можна додати зверху ще кілька зерен граната, дрібно посічену зелень та крихту горіхів. Страва чудово поєднується з легкими м’ясними та овочевими закусками, а завдяки оригінальній подачі стане центральним акцентом святкового столу.

Салат "Шапка Санти" не лише смачний, а й неймовірно ефектний у подачі. Він прямо створений для новорічної вечірки та точно стане тією стравою, яку гості запам’ятають і попросять рецепт. Якщо хочеться здивувати й подарувати святковий настрій — цей салат ідеальний вибір.