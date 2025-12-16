Шикарна подача — незабутній смак: салат "Шапка Санти" стане хітом новорічного столу (відео)
Наближається Новий рік, і господині вже активно планують, чим частуватимуть рідних та гостей.
У списку святкових страв часто з’являється улюблений багатьма салат "Принц", адже він ситний і перевірений часом. Але цього року варто додати на святковий стіл щось справді оригінальне. Пропонуємо приготувати салат "Шапка Санти" — страву з ефектною подачею та ніжним смаком, яка точно стане зіркою новорічного меню. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "alin_withkitchen".
Як приготувати салат "Шапка Санти"
Інгредієнти:
- тісто філо – 7–10 листів;
- курка варена – 300 г;
- гранат – зерна половини;
- волоський горіх – 50 г;
- цибуля смажена – 2 головки;
- паста з петрушки або кінзи – 1 ст. л.;
- сіль, перець – за смаком;
- йогурт грецький – 3 ст. л.;
- часник – 1 зубчик;
- масло вершкове – для змащування;
Спосіб приготування:
- Змастити форму вершковим маслом, викладати листи тіста філо, кожен змащуючи маслом та обрізаючи краї, випікати при 170°C до золотистого кольору.
- Змішати курку, смажену цибулю, подрібнений горіх, зерна граната та пасту з зелені, посолити та поперчити.
- Змішати грецький йогурт із подрібненим часником для заправки.
- Викласти начинку в остиглу основу, полити соусом та прикрасити гранатом, зеленню і шматочками запеченого тіста філо.
Подавати салат найкраще у тій самій хрусткій основі з тіста філо, розрізаючи його порційно, як пиріг. Для красивої подачі можна додати зверху ще кілька зерен граната, дрібно посічену зелень та крихту горіхів. Страва чудово поєднується з легкими м’ясними та овочевими закусками, а завдяки оригінальній подачі стане центральним акцентом святкового столу.
Салат "Шапка Санти" не лише смачний, а й неймовірно ефектний у подачі. Він прямо створений для новорічної вечірки та точно стане тією стравою, яку гості запам’ятають і попросять рецепт. Якщо хочеться здивувати й подарувати святковий настрій — цей салат ідеальний вибір.