"Ялинок багато не буває": святковий салат, що вражає гостей

Незабаром настане Новий рік, і господині вже починають планувати святковий стіл.

Всі думають, чим здивувати рідних і гостей, які страви стануть головними на святковому столі. Особливу увагу приділяють салатам, адже вони завжди прикрашають стіл і радують око. Серед популярних варіантів — салат "Годинник", а також ефектний салат "Ялинка", який ми пропонуємо приготувати сьогодні. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "oliakobyk".

Як приготувати салат "Ялинка"

Інгредієнти:

краби – 200 г;

мариновані гриби – 150 г;

помідор – 1 шт.;

варені яйця – 3 шт.;

огірок – 1 шт.;

майонез – 3 ст. л.;

Декор:

кріп – кілька гілочок;

ікра – за смаком;

твердий сир – 50 г;

Спосіб приготування:

Нарізати всі інгредієнти кубиками. Викласти салат шарами, між кожним шаром зробити сітку з майонезу. Сформувати салат у вигляді ялинки. Прикрасити верх кропом, тертим сиром та ікрою.

Подавати салат краще на великій плоскій тарілці, щоб форма ялинки була чітко видно. Декорувати додатковими гілочками кропу, дрібними шматочками червоного болгарського перцю або оливками для контрасту. Салат добре поєднується з м’ясними стравами, запеченими овочами або як самостійна закуска на святковому столі.