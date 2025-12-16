Цю страву гості з'їдять першою: святковий салат "Солодка сливка" для новорічної вечірки (відео)

Незабаром настане Новий рік, і господині вже планують, чим здивувати рідних та гостей на святковому столі.

Салати завжди займають почесне місце, адже вони не лише смачні, а й гарно виглядають. Дехто надає перевагу традиційним салатам на кшталт "Мімози", а хтось прагне приготувати щось новеньке. Один із таких ефектних варіантів — салат "Солодка сливка", який поєднує ніжне куряче філе, горіхи та яскраві зернятка гранату. Ця страва точно стане улюбленою на вашій новорічній вечірці. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "oliakobyk".

Як приготувати салат "Сливка"

Інгредієнти:

куряче філе – 200 г;

яйця – 3 шт.;

волоський горіх – 50 г;

твердий сир – 50 г;

сливки у власному соці – 100 г;

майонез – 3 ст. л.;

гранат – 50 г;

Спосіб приготування:

Обсмажити куряче філе в спеціях до золотої скоринки та нарізати соломкою. Натерти твердий сир. Розрізати сливки соломкою та відцідити зайвий сік. Посипати грецькими горіхами. Натерти жовтки. Натерти білки. Перемазати кожен шар майонезом. Прикрасити зверху зернятками гранату.

Подавати салат найкраще на великій плоскій тарілці, щоб була помітна форма шарів. Для яскравого вигляду можна додатково декорувати зернятками гранату, дрібно нарізаними гілочками зелені або шматочками червоного болгарського перцю. Страва добре поєднується з м’ясними закусками, запеченими овочами або може бути самостійною прикрасою святкового столу.