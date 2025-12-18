Секретний інгредієнт зробить крабовий салат надзвичайно ніжним: чим замінити майонез (відео)
Смачний та ніжний салат
Салати бувають різні: легкі овочеві, білкові, з фруктами чи навіть з картоплею фрі для ситного перекусу. Сьогодні ми пропонуємо приготувати ситний і одночасно свіжий салат з крабовими паличками та пекінською капустою, який легко готується і виходить дуже ніжним завдяки ідеальній заправці. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "zhuravlina_cooking".
Як приготувати крабовий салат зі сметаною
Інгредієнти:
- крабові палички — 200 г;
- кукурудза консервована — 1 банка;
- огірки — 2 шт.;
- яйця варені — 3 шт.;
- пекінська капуста — 150 г;
- сіль — за смаком;
- перець чорний мелений — за смаком;
- сметана — 3 ст. л.;
- гірчиця — 1 ч. л.;
Спосіб приготування:
- Нарізати крабові палички кубиками або смужками.
- Нарізати огірки середнім кубиком.
- Яйця очистити та нарізати кубиками.
- Пекінську капусту нашаткувати тонкою соломкою.
- У великій мисці змішати всі підготовлені інгредієнти разом із консервованою кукурудзою.
- Додати сіль і перець за смаком.
- Приготувати заправку: змішати сметану з гірчицею до однорідності.
- Заправити салат соусом і акуратно перемішати.
Салат добре смакує як самостійна страва або як гарнір до риби та курки. Його можна подавати в порційних креманках або на плоскому блюді, прикрасивши свіжою зеленню, часточками лимона або дрібно нарізаними овочами. Салат особливо гарно виглядає на святковому столі завдяки яскравим кольорам інгредієнтів.
Цей салат поєднує в собі свіжість овочів і ніжність крабових паличок, а простий соус робить його смак насиченим і гармонійним. Готується швидко, виходить красиво та апетитно, тож він стане улюбленим на будь-якому столі.