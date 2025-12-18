Секретний інгредієнт зробить крабовий салат надзвичайно ніжним: чим замінити майонез (відео)

Смачний та ніжний салат

Салати бувають різні: легкі овочеві, білкові, з фруктами чи навіть з картоплею фрі для ситного перекусу. Сьогодні ми пропонуємо приготувати ситний і одночасно свіжий салат з крабовими паличками та пекінською капустою, який легко готується і виходить дуже ніжним завдяки ідеальній заправці. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "zhuravlina_cooking".

Як приготувати крабовий салат зі сметаною

Інгредієнти:

крабові палички — 200 г;

кукурудза консервована — 1 банка;

огірки — 2 шт.;

яйця варені — 3 шт.;

пекінська капуста — 150 г;

сіль — за смаком;

перець чорний мелений — за смаком;

сметана — 3 ст. л.;

гірчиця — 1 ч. л.;

Спосіб приготування:

Нарізати крабові палички кубиками або смужками. Нарізати огірки середнім кубиком. Яйця очистити та нарізати кубиками. Пекінську капусту нашаткувати тонкою соломкою. У великій мисці змішати всі підготовлені інгредієнти разом із консервованою кукурудзою. Додати сіль і перець за смаком. Приготувати заправку: змішати сметану з гірчицею до однорідності. Заправити салат соусом і акуратно перемішати.

Салат добре смакує як самостійна страва або як гарнір до риби та курки. Його можна подавати в порційних креманках або на плоскому блюді, прикрасивши свіжою зеленню, часточками лимона або дрібно нарізаними овочами. Салат особливо гарно виглядає на святковому столі завдяки яскравим кольорам інгредієнтів.

Цей салат поєднує в собі свіжість овочів і ніжність крабових паличок, а простий соус робить його смак насиченим і гармонійним. Готується швидко, виходить красиво та апетитно, тож він стане улюбленим на будь-якому столі.