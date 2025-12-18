Рус

Секретний інгредієнт зробить крабовий салат надзвичайно ніжним: чим замінити майонез (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Крабовий салат зі сметаною
Крабовий салат зі сметаною. Фото instagram.com

Смачний та ніжний салат

Салати бувають різні: легкі овочеві, білкові, з фруктами чи навіть з картоплею фрі для ситного перекусу. Сьогодні ми пропонуємо приготувати ситний і одночасно свіжий салат з крабовими паличками та пекінською капустою, який легко готується і виходить дуже ніжним завдяки ідеальній заправці. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "zhuravlina_cooking".

Як приготувати крабовий салат зі сметаною

Інгредієнти:

  • крабові палички — 200 г;
  • кукурудза консервована — 1 банка;
  • огірки — 2 шт.;
  • яйця варені — 3 шт.;
  • пекінська капуста — 150 г;
  • сіль — за смаком;
  • перець чорний мелений — за смаком;
  • сметана — 3 ст. л.;
  • гірчиця — 1 ч. л.;

Спосіб приготування:

  1. Нарізати крабові палички кубиками або смужками.
  2. Нарізати огірки середнім кубиком.
  3. Яйця очистити та нарізати кубиками.
  4. Пекінську капусту нашаткувати тонкою соломкою.
  5. У великій мисці змішати всі підготовлені інгредієнти разом із консервованою кукурудзою.
  6. Додати сіль і перець за смаком.
  7. Приготувати заправку: змішати сметану з гірчицею до однорідності.
  8. Заправити салат соусом і акуратно перемішати.

Салат добре смакує як самостійна страва або як гарнір до риби та курки. Його можна подавати в порційних креманках або на плоскому блюді, прикрасивши свіжою зеленню, часточками лимона або дрібно нарізаними овочами. Салат особливо гарно виглядає на святковому столі завдяки яскравим кольорам інгредієнтів.

Цей салат поєднує в собі свіжість овочів і ніжність крабових паличок, а простий соус робить його смак насиченим і гармонійним. Готується швидко, виходить красиво та апетитно, тож він стане улюбленим на будь-якому столі.

Теги:
#Салат #Крабові палички #Готуємо вдома