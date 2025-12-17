Смачніше за м’ясні та втричі дешевше: як приготувати цибулеві котлети (відео)
-
-
Ніжні котлети з цибулі доповнять будь-який гарнір
Цибуля використовується у багатьох щоденних рецептах, але з неї також можна приготувати повноцінну і дуже смачну страву. Цибулеві котлети — простий варіант бюджетного обіду або вечері з доступних продуктів. До того ж готуються вони дуже швидко та просто.
Як приготувати котлети з цибулі, показала кулінарна блогерка tanusha_foodblog. Цей рецепт доводить, що смачно — не означає дорого.
Інгредієнти
- цибуля — 4 шт.
- яйця — 2 шт.
- борошно — 4-5 ст. л.
- сіль, спеції — на смак
Для підсмажки:
- цибуля — 1 шт.
- морква — 1 шт.
- томатна паста — 1 ст. л.
- панірувальні сухарі
Етапи приготування
- Цибулю дрібно нарізаємо. Додаємо яйця, сіль, спеції, борошно і ретельно перемішуємо.
- Формуємо котлети та обвалюємо в панірувальних сухарях. Обсмажуємо на рослинній олії з обох боків.
- Перекладаємо в окрему каструлю.
- Готуємо засмажку. Цибулю дрібно нарізаємо, моркву натираємо на великій тертці. Обсмажуємо до золотавого кольору і додаємо томатну пасту, розведену з питною водою (1 ст. л. пасти і 75 мл води), дрібку цукру і перемішуємо.
- Виливаємо в каструлю з котлетками й тушкуємо на маленькому вогні 20-25 хвилин.
