Смачніше за м’ясні та втричі дешевше: як приготувати цибулеві котлети (відео)

Ніжні котлети з цибулі доповнять будь-який гарнір

Цибуля використовується у багатьох щоденних рецептах, але з неї також можна приготувати повноцінну і дуже смачну страву. Цибулеві котлети — простий варіант бюджетного обіду або вечері з доступних продуктів. До того ж готуються вони дуже швидко та просто.

Як приготувати котлети з цибулі, показала кулінарна блогерка tanusha_foodblog. Цей рецепт доводить, що смачно — не означає дорого.

Інгредієнти

цибуля — 4 шт.

яйця — 2 шт.

борошно — 4-5 ст. л.

сіль, спеції — на смак

Для підсмажки:

цибуля — 1 шт.

морква — 1 шт.

томатна паста — 1 ст. л.

панірувальні сухарі

Етапи приготування

Цибулю дрібно нарізаємо. Додаємо яйця, сіль, спеції, борошно і ретельно перемішуємо. Формуємо котлети та обвалюємо в панірувальних сухарях. Обсмажуємо на рослинній олії з обох боків. Перекладаємо в окрему каструлю. Готуємо засмажку. Цибулю дрібно нарізаємо, моркву натираємо на великій тертці. Обсмажуємо до золотавого кольору і додаємо томатну пасту, розведену з питною водою (1 ст. л. пасти і 75 мл води), дрібку цукру і перемішуємо. Виливаємо в каструлю з котлетками й тушкуємо на маленькому вогні 20-25 хвилин.

